單親2寶爸開車闖紅燈害命！男女「同車墜橋」她重傷不治…讓姊弟隔陰陽

記者陳弘逸／台中報導

台中市48歲陳姓男子去年開車闖紅燈肇事，釀成1死1傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

台中市48歲陳姓男子去年開車闖紅燈，撞上52歲周姓男子駕駛的車輛，導致對方，連人帶車撞破情人橋護欄，墜落廍子溪床邊坡，造成車上一對姊弟，姊姊傷重不治；肇事的陳男認罪，並賠償300萬元跟死者家屬成立調解，獲判緩刑3年，緩刑期間付保護管束，應接受3場法治教育課程。

姊弟脫困送醫急救，但姊姊最終仍重傷不治。（圖／翻攝畫面）

判決指出，48歲陳男2025年1月9日上午6時42分許，開車沿北屯區祥順路2段行駛，行經景賢路交岔路口處時，卻貿然闖紅燈，撞上52歲周姓男子駕駛的車輛，導致車輛失控撞破情人橋護欄，墜落廍子溪床邊坡。

遭撞的周男，車上還載著55歲的姊姊，2人當下受困車內，胸部外傷多處肋骨骨折，當場失去呼吸心跳，姊弟脫困送醫急救，但姊姊最終仍重傷不治。肇事的陳男涉犯刑法第276條過失致死罪，被檢方依法起訴。

遭撞的車輛失控撞破情人橋護欄，墜落廍子溪床邊坡。（圖／翻攝畫面）

偵審期間，陳男都坦承犯行，自述單親，需扶養2名女兒，大學畢業、家庭經濟貧寒，約定賠償300萬元跟死者家屬成立調解。

法官認為，陳男開車貿然闖紅燈，釀禍悲劇，造成死者家屬重大傷害，考量認罪，無前科，達成調解，家屬對刑度沒意見，審理後，將他依過失致人於死罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，應接受3場法治教育課程。

