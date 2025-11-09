單身不落單／52歲影后分手小16歲男友 曝光滑雪旅行近況！素顏超凍齡

李冰冰結束和小男友的戀情後單身至今。（翻攝自李冰冰粉專）

王心凌日前否認了吳克群「舊情復燃」的傳聞，稱自己行程滿檔、到處飛行，自稱最親密的伴侶就是「工作」！演藝圈也有許多大齡女藝人熱愛工作，將感情婚姻放一邊。

今年66歲的楊貴媚，從影多年至今仍維持未婚狀態。她曾坦言，人生中將大量精力投入在照顧母親與演藝工作上，婚姻與伴侶並非優先選項。近年楊貴媚在照顧年邁母親及演藝事業雙軌並行的生活中，體悟「減法人生」的哲學：她表示自己會更傾向接「讓自己開心」的戲，例如與想合作的演員或良好團隊的作品。

楊貴媚從影多年至今都是維持未婚狀態。（翻攝自楊貴媚粉專）

還有于子育，現年55歲，她曾說年輕時對婚姻抱有期待，隨著年歲與經歷累積，發現自己更願意先「做好自己」，並從工作中尋找成就與熱情。近年她仍活躍於戲劇與舞台劇領域，並將部分重心轉往旅遊與生活體驗。

于子育近年戲劇作品非常多，到處都看的到她的身影。（翻攝自于子育粉專）

金馬影后李冰冰今年52歲，她與小16歲的圈外男友分手後坦言：「婚姻不是唯一獲得幸福和安全感的方式」，並表示未來或許不會考慮婚姻、生子。近年她演藝作品較為減產，將更多時間投入生活本身。近期她於社群平台貼出多張滑雪與旅行照片，素顏出鏡、狀態凍齡。

