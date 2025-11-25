單身人數增加導致台灣少子化嚴重 李茂盛：建議婦女婚前凍卵保生機

李院長和李醫師還送上蘋果和蔥給小寶寶「愛恩」，祝福她平平安安、聰明伶俐地長大，並將力助拚二寶的許小姐儘快如願。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】44歲科技業工程師許小姐在6年前單身時至茂盛醫院接受婚前凍卵，去年結婚後立即請李俊逸醫師施行「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」及PGT-A、PGD、ERA等檢測，在今年兒童節順利產下健康女娃。下個月將要隨夫婿飛返新加坡定居的她趕在感恩節前夕帶家人回院探望李茂盛院長和李俊逸醫師，感謝醫院成就他們一家的幸福。醫院也為他們舉辦感恩節及慶生活動，並力助拚二寶的許小姐儘快如願。李醫師和許小姐都強調，凍卵能為尚無結婚對象的女性爭取生育時間，婚前凍卵像買保險、也像做風險管理。李醫師指出，38歲以下AMH小於2者將近1/4，生育力拉警報，故建議30歲以上婦女最好每年抽血檢查AMH。李茂盛院長強調，單身人口增加導致台灣少子化嚴重，建議單身者擴大交友圈，而未婚女性可透過凍卵以保有未來生機，也是提早預備生育的之道。

熟女工程師順利求子至茂盛醫院表感謝，溫馨齊享感恩節火雞大餐

趕在感恩節前夕，透過茂盛醫院協助下成功產女的許小姐，帶著新加坡籍的另一半李先生8個月大的女兒和母親，特別趕在下個月飛返新加坡定居的前夕，回院探望李茂盛院長和李俊逸醫師，她感謝在上帝引領下找到茂盛醫院，得以成就他們一家三口的幸福。醫院也特別準備感恩節火雞大餐，為許小姐一家舉辦感恩節及慶生活動，大家圍繞著寶寶氣氛溫馨無比。李院長和李醫師還送上蘋果和蔥給小寶寶「愛恩」，祝福她平平安安、聰明伶俐地長大，並將力助拚二寶的許小姐儘快如願。

44歲熟女工程師順利求子今25日至茂盛醫院表感謝，溫馨齊享感恩節火雞大餐。（圖/記者廖妙茜拍攝）

工程師信仰科學數據的「第4代AI試管技術」，讓她一年後順利當媽

現年44歲的許小姐是一位優秀的工程師，今年兒童節產下2940公的克女娃。曾經，談了一場6年沒有結果的戀情，讓38歲的她擔心未來生不出小孩。於是在分手的隔天就到茂盛醫院進行凍卵，AMH2.8ng/dl (抗穆勒氏管荷爾蒙)的她經過2次取卵共得到23顆。3年前，新加坡出差時結識另一半，前年決定結婚，許小姐在登記前幾天帶先生回院健檢，並請李俊逸醫師解凍婚前的卵子立刻做試管，並再次取卵，得到5顆卵子，但只結成2顆胚胎，經PGT-A檢測(胚胎著床前染色體篩檢，或稱PGS)發現染色體異常。

所幸，婚前凍了23顆卵子，經精卵結合後，得到8顆胚胎，其中2顆異常、2顆是鑲嵌型、4顆正常的。因擔心高齡會帶有致病基因，許小姐決定再做PGD檢測(胚胎植入前基因診斷)，確認基因沒有異常，最後才挑出2顆好胚做植入。當時為了怕折損胚胎，加做ERA檢測(子宮內膜容受性)，發現植入窗期的最佳時間要比常規再晚2天，加上她子宮菌叢中的好菌不多，所以李醫師開了益生菌做加強。上述多種技術就是茂盛醫院率先建置的「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」可提高懷孕率，許小姐植入2顆胚胎，有1顆胚胎順利著床發育，在今年兒童節產下健康女娃。

38歲以下婦女生育力拉警報者近1/4，茂盛醫院建議熟女要每年抽血監測

茂盛醫院曾在109至111年，連續3年統計婦女生育力指數。以111年數字來看：38歲以下AMH小於2者將近1/4，生育力拉警報，故建議30歲以上婦女最好每年抽血檢查AMH。李俊逸醫師強調：「許小姐決定婚前凍卵，就是買保險的概念、也是做好風險管理，未來不一定會用到，但需要時就能派上用場。凍卵能為尚無結婚對象的女性爭取生育時間，以防AMH愈來愈低，屆時無卵可用；萬一發現是卵巢早衰，更是要提早佈署。」茂盛醫院多年來斥資數億元建置實驗室的硬體與人才，如：胚胎影像即時監控系統、高效伺服器、AI大數據演算平台軟體…等，已累積高達100萬個胚胎樣本數。科學與數據正是茂盛醫院堅持的信仰，所以讓有著相同信仰的許小姐來到茂盛醫院。

茂盛醫院：單身人數增加導致台灣少子化嚴重 建議婦女婚前凍卵保生機。（圖/記者廖妙茜拍攝）

「婚前凍卵」是買保險、做好風險管理，爭取時間等待 Mr.right出現

許小姐強調：「因為我做婚前凍卵，一結婚馬上做試管，為排除所有可能失敗的原因，能做的檢測全都做好做滿，所以在短短14個月就順利生下女兒。我和先生都是科技業的工程師，很講求科學與數據、效率與精準。因為TRY & ERROR只是在浪費時間，還會損失更多的金錢、胚胎、身體能量…。」李先生非常心疼太太說道：「每天一針針扎在肚皮上，如果沒有成功，一切重來，對太太的身心都是煎熬。」

此刻，幸福洋溢的許小姐面對身邊許多30多歲的尚無男友的女同事們正猶豫是否去凍卵？她強烈建議：一定要！因為時間不等人、卵巢會老化，所以要做婚前的計劃性凍卵，才有機會抓住未來的幸福。就像她在38歲拿出執行力，才能在遇到Mr.right時找到茂盛醫院，在短短一年後就圓夢當媽。婚後，許小姐因為工作的關係，在台灣和新加坡二地奔波，為了一家團圓，下個月就要隨夫婿移居新加坡並展開新工作。故此，她積極在出國前再做試管，請李醫師用最快、最有效率的方式帶為她帶來二寶。

單身人數增導致台灣少子化嚴重，建議婦女婚前凍卵保生機

面對全球少子化的浪潮，台灣的處境更是嚴峻，去年的新生兒人口只有12萬多人，今年恐怕低於11萬人，將再創史上新低！起因於台灣單身人數增加的趨勢。根據內政部統計，2023年未婚族共255萬多人，佔全台713萬青壯年人口的35.77％，其原因不外乎是工時長、壓力大、交友機會少…等，所以無法步入結婚、生育的人生階段。該如何改善少子化的情況並幫助想結婚生子的民眾？李茂盛院長認為，想婚的民眾要擴大交友圈；未婚女性則可透過「婚前凍卵」保有未來生機，降低未來變成高齡不孕婦女的機率，也是提早預備生育的有效之道；一旦結婚就利用政府推出的試管補助3.0辦法，單次最高補助提升至15萬元，可減輕經濟負擔。