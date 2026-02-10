《單身即地獄》洪真慶女兒「修成范冰冰」 氣炸怒曝對話紀錄

韓國女星洪真慶女兒Real大修圖，引發網友討論。（圖／翻攝自洪真慶 IG）





從模特兒轉型綜藝主持人的洪真慶，特別在戀綜《單身即地獄》前三季精準的點評而為華人圈所致，去年宣布和結婚22年的老公離婚，並獨自扶養女兒。豈料，近日15歲女兒Rael在社群分享近照，卻修圖過度引發討論，甚至還有「未成年整形」爭議，讓洪真慶也公開和女兒的對話，連帶和大眾表達不要容貌焦慮。

洪真慶女兒Rael如今在美國留學，於社群平台分享的近照，可以看見她擁有線條感十足的下顎線和深邃五官，引發大眾討論，面對輿論不斷，洪真慶在和Real聊過後，也公開了兩人的對話紀錄，並曬出Real未修圖的模樣。

韓國女星洪真慶曬出女兒Real未修圖照片。（圖／翻攝自洪真慶 IG）

洪真慶透過IG分享了和Rael的對話紀錄，並且還在hashtag寫下了「金Rael實物」、「修圖前」、「修圖後」、「虛假的人生」，並直呼：「Rael啊，這程度已經是詐騙了吧？你要不要跟媽媽一起去上節目《虛假的人生》？」

對話中可以看見，洪真慶告訴女兒因為她的照片在韓國引發討論，並表示：「妳要學會接受素顏的自己，與真實的自己和解」，有些方臉和臉頰肉都沒關係，因為那才是真正的自己。面對洪真慶直接將對話分享到IG，Rael雖然表示這個貼文讓她丟臉，但還是同意了分享紀錄。

韓國女星洪真慶面對女兒的爭議也感到十分有壓力。（圖／翻攝自洪真慶 IG）

此外，在Rael大修圖的照片出現後，引發的輿論也讓洪真慶和友人訴苦，「我快被她瘋掉了，那些全是修圖！現在好像有那種能把臉削尖、墊高鼻子的 APP，把她弄得像中國美女一樣，我還以為是范冰冰呢！」並且還有了未成年削骨整形的傳言，讓她充滿壓力。



