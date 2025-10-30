《單身即地獄》裴智妍保養愛用清單！韓國爆款美白精華、棉片台灣買得到





《單身即地獄》裴智妍公開保養愛用清單！由皮膚科專業顧問團隊嚴格把關的選物平台「TRUSTEE BiOMED信賴生醫」，將韓國最熱賣的醫美保養爆款通通引進台灣！裴智妍愛用的美白安瓶精華、Olive Young熱賣第一的保濕潔顏膠都找得到！

裴智妍愛用！Angel's Liquid 穀胱甘肽700V肌光安瓶精華

裴智妍愛用！Angel's Liquid 穀胱甘肽700V肌光安瓶精華，30ml NT.1,280圖片來源：IG@裴智妍、造咖編輯Vicky拍攝

連敏感肌都能安心用的不刺激美白精華！在韓國賣破100萬瓶相當受歡迎，也是裴智妍的愛用款！含7000ppm超高濃度的穀胱甘肽，相較市售同性質產品約100 至500ppm濃度，足足高出14 至70 倍！裴智妍分享使用後的感受，是真正從肌底透出的透亮光采！質地非常清透水感，好吸收不黏膩，還加入修復成分菸鹼醯胺、腺苷，一邊亮白一邊提升膚質細緻度！

Olive Young熱賣第一！LAGOM 早安保濕潔顏水凝露

Olive Young熱賣第一！LAGOM 早安保濕潔顏水凝露，170ml NT.680、trustee{Solution}10%菸鹼醯胺修護解方精華，30ml NT.680圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

廣告 廣告

LAGOM意為「不多不少剛剛好」，核心成分為甘蔗萃取的活性成分aqualicia，能喚醒肌膚水通道蛋白，強化補水鎖水，品牌明星商品《早安保濕潔顏水凝露》不只Olive Young熱賣第一，台灣網站也賣到缺貨！不起泡質地洗後就像剛敷完保濕面膜！trustee則為台灣選物平台同名品牌，擁醫學背景推出成分單純高效的醫美保養品，推薦10%菸鹼醯胺精華，適合敏感肌、醫美術後、換季保養修復使用。

棉片保養正夯！HEALIC皙麗可 水潤亮白爽膚棉

棉片保養正夯！HEALIC皙麗可 水潤亮白爽膚棉，70片 NT.1,180圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

棉片保養正夯！一片兼具美白保濕、清潔去角質，還能當簡易面膜，保養前、裝前都能使用，添加亮白成分傳明酸，和韓國專利高濃度美白成分Toning Effector ™，親膚柔軟的人造絲纖維能溫柔帶走老廢角質，獨特的印花結構，能鎖住精華液並有效導入保養成分，貼心的U型裁片連眼周也適用，幫助揮別眼下暗沉！

敏感肌、痘痘肌遮瑕！23YEARSOLD 心葉淨透遮瑕膏

敏感肌、痘痘肌遮瑕！23YEARSOLD 心葉淨透遮瑕膏，NT.570圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

來自韓國藥局的專業底妝品牌23YEARSOLD，以「藥研系底妝」為定位，由藥師與皮膚專家合力研發出具遮瑕力與修護力的產品，在日本還拿下Qoo10銷售排行榜第一名！成分中的高濃度心葉草，能幫助肌膚舒緩敏感泛紅，質地輕薄、卻擁有高遮瑕度，更通過低刺激與不致痘測試，是痘痘肌與敏感肌的底妝好夥伴！

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

2025雙11保養推薦！宋慧喬面膜45片只要1千2、買B5萬用霜送水桶包

MUJI無印良品推出「早C晚A」精華液！日本藥妝爆款精華正式進台