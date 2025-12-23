《單身即地獄》車炫承抗癌成功！擊退白血病 興奮喊：最棒的耶誕禮物

34歲的車炫承經過幾個月與白血病的奮戰，宣布已痊癒。翻攝IG@502bright

曾參演Netflix實境綜藝《單身即地獄》的車炫承，9月驚曝罹患白血病的噩耗，所幸經過數個月的治療，昨（22日）傳出好消息，親口宣布已治癒！讓他難掩喜悅地說：「這是最棒的耶誕節禮物！」

車炫承（右）曾是宣美御用舞者，還因此登上《單身即地獄》。翻攝IG@502bright

車炫承在2021年參演《單身即地獄》前，便以「宣美舞者」身分在網路上享高人氣，還獲封「巧克力歐巴」，並跨足戲劇圈。沒想到車炫承9月在社群平台公開罹患白血病的消息，當時他曾透露，原本已通過正在進行的試鏡最終甄選，卻在6月初急診送醫後，確診罹患白血病，消息曝光後令外界深感惋惜。

所幸車炫承經過幾個月的積極治療，成功擊倒病魔，他也透過影片記錄下醫生告訴他「檢查數據很理想」、「已完全痊癒」的瞬間，坦言那一刻終於放下心中的大石。

車炫承抗癌期間曾剃光頭髮。翻攝IG@502bright

車炫承聽到醫生說「治癒了」放下心頭大石。翻攝YT@chahyunseung

車炫承的檢查數據已回歸健康標準，醫生還暖心祝福他耶誕快樂。翻攝YT@chahyunseung

車炫承也在IG感性寫道，「從最初出現症狀到今天收到這個判定之前，心中一直充滿恐懼。但也在過程中領悟到這份痛苦並非全然是壞事，甚至連這些痛苦，都是讓我繼續活下去的一部分。」

並感慨表示，得知痊癒消息時，更加覺得上天給了他一份聖誕節禮物。他也溫暖地對仍在對抗病魔的病友們祝福道：「我相信，此時此刻仍在與病魔奮戰的每一位，一定都能迎來完全康復的那一天。」



