《單身即地獄》車炫承罹血癌頭髮掉光 抗病半年傳好消息：我痊癒了

南韓34歲男星、人氣舞者車炫承今年9月突證實自己罹患血癌，消失數個月都在治療，公開頭髮掉光模樣令粉絲很心疼。近日車炫承分享自己抗癌成功的好消息，還形容是他收到最棒的聖誕禮物。（圖／翻攝自車炫承Instagram）

南韓34歲男星、人氣舞者車炫承過去擔任過女歌手宣美的舞者，參加Netflix戀愛實境節目《單身即地獄》更以帥氣長相、精壯身材和陽光健康形象受到歡迎，當時還被觀眾激讚是「天菜舞者」。但車炫承今年9月證實罹患血癌，接受治療數個月，還曬出頭髮掉光的模樣，令粉絲超心疼；驚喜的是，車炫承近日傳來抗癌成功的好消息，以自身經驗鼓勵其他癌友不要放棄希望。

車炫承昨（22）日透過社群平台Instagram分享近況，他一開頭就告訴粉絲和網友「我終於完全康復了」，經過半年積極治療，車炫承收到身體痊癒的好消息，他表示，「2025年12月22日，彷彿永無止境的抗癌歷程，終於畫下句點」。車炫承提到在拿到康復的診斷前，內心始終被恐懼籠罩，「我擔心若無法痊癒該怎麼辦？腦出血？腦梗塞？」甚至腦中出現各種不好的狀況。

不過，直到有一天車炫承想通，明白既然無法完全阻止下滑的趨勢，那就至少讓病程放緩，「如果連我的心態都崩了，只會讓情況更惡化。」對此，車炫承也緩緩道來抗癌的心路歷程，從一開始只是在休息，卻被護理師發現體溫高達40度，馬上吃退燒藥；當時車炫承才體悟到，痛苦也是讓他活下去的一個過程，開始學習與病痛共處，並保持正面，恐懼與疲憊也漸漸消散。

車炫承透露，他沒想到這麼快收到痊癒的好消息，彷彿自己提前收到一份聖誕禮物，這也是他收到最棒的禮物。車炫承最後表示，未來會更用心照顧自己，也衷心祝福仍在奮戰的癌友們都能康復，請不要放棄笑容與希望，更感謝一直以來關心與支持他的人。

事實上，車炫承過去是南韓人氣女星宣美的御用舞者之一，之後因帥氣外表被邀請參加Netflix《單身即地獄》第一季、Mnet《Be Ambitious》、Netflix《體能之巔：百人大挑戰》等節目，都有亮眼表現。豈料，才爆紅不久車炫承就傳出罹患血癌，他本人起初也坦言難以接受，因為自己戒菸又不喝酒卻還罹癌，但他也承諾會戰勝病魔，如今他真的成功，也將以更健康的模樣回到大眾面前。

◎吸菸有害健康、吸菸害人害己。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

