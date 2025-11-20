《單身即地獄4》李時安台灣首秀獻給Matin Kim！親授保暖不臃腫的穿搭祕訣、最愛台灣美食是它

（圖／品牌提供、李時安IG）

韓國Netflix超夯戀愛實境節目《單身即地獄 4》的超人氣女神李時安、首度登台獻給韓國時尚品牌Matin Kim、手機閃光燈閃爆。一身帥氣俐落造型現身的李時安，邊揮手邊比愛心、親切俏皮互動，以自然又不造作的親和力，讓整場活動充滿活力與熱度。

（圖／品牌提供）



近距離觀察，李時安皮膚好到發光，被問到私服風格，她笑說自己平時就偏愛簡約系，非常符合Matin Kim 的極簡美學。至於秋冬穿搭怎麼兼顧保暖又不臃腫？她大方分享小心機：「薄單品多層次！加入針織或圍巾就能又暖又時尚。」

（圖／品牌提供）





談到台灣美食時、李時安更是毫無保留展現「澱粉控」本色：擔擔麵、牛肉麵、餃子、豬肉蛋炒飯通通吃過一輪！其中最讓她愛到直接「比讚」的冠軍料理，就是—擔擔麵！

（圖／品牌提供）





MatinKim登台一週年！2025冬季系列“SUBTLE SHIFT”同步亮相

這場盛事同時也是韓國超受歡迎的時尚品牌 Matin Kim、登台一週年的慶祝派對。這次特別邀請女神李時安助陣，瞬間讓極簡、帶態度的韓系風格注入更多話題與熱度。

（圖／品牌提供）





Matin Kim 2025 冬季系列 “SUBTLE SHIFT” 正式亮相，以「細微轉變」捕捉日常中的小確幸，延續極簡線條、柔中帶剛的都會感。立體剪裁、層次拼接與自然色調，讓都會女性從容展現自在又堅定的魅力。

（圖／品牌提供）





本季推薦單品同樣吸睛：蓬鬆立體羽絨衣保暖又有型，LOGO針織系列舒適兼具辨識度，鐵牌皮革鍊條包款則兼顧造型與實用，金屬拉鏈與壓印 LOGO 精緻加分。黑、灰、米白與深卡其的中性色調，讓穿搭更容易玩出層次感，日常或聚會都能帥氣駕馭。

推薦單品：毛絨連帽羽絨飛行外套／10,400元（圖／品牌提供）

推薦單品：KIMMATIN系列兩穿毛絨開襟衫／7,000元（圖／品牌提供）

推薦單品：亮面皮革絎縫鏈條包／4,290元（圖／品牌提供）

推薦單品：MATIN菱格絎縫棒球帽／1,990元（圖／品牌提供）









