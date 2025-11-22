《單身即地獄4》李時安好愛台灣擔擔麵 Matin Kim上吐舌賣萌

Netflix韓國熱門戀愛實境節目《單身即地獄4》人氣女孩李時安來出席Matin Kim登台滿一週年活動。

在韓國有著超高人氣的潮流品牌Matin Kim登台滿一週年了，為了慶祝這個重要里程碑，品牌特別邀請Netflix韓國熱門戀愛實境節目《單身即地獄4》的人氣代表李時安（이시안）飛來台灣，為信義威秀旗艦店的週年記者會站台，現場並安排粉絲與她合影與互動，在週年活動中同時等同舉辦小型見面會，讓現場氣氛熱鬧滾滾。

等待受訪時，李時安吐舌表情可愛。

李時安以人造皮革羽絨夾克搭配與本季形象代言人、女團aespa成員寧寧（NINGNING） 同款的滿版logo針織開襟衫、以及層次褶邊迷你裙現身，她腳上穿著中筒靴，讓整身搭配展現出率性又有自然的魅力。

女團aespa成員寧寧（NINGNING）是Matin Kim本季形象代言人。（翻攝自寧寧IG）

問她到了台灣有什麼想要特別去逛逛的地方？她說：「因為時間太短，目前還沒去逛街，覺得好可惜。」韓星都愛來台吃小吃，有吃過哪些美食了？她開心表示，「很多喔，牛肉麵、餃子、豬排蛋炒飯我都吃了，特別覺得擔擔麵很好吃」。

女團Twice的隊長與主唱志效也是Matin Kim愛用者。（Matin Kim提供）

出席Matin Kim的週年活動，自己逛店後最想入手的單品有哪些？她分享，「針織系列是我最想擁有的，外套、帽子也想要，因為冬天到了，想要有保暖又實穿的單品」。2025冬季系列「SUBTLE SHIFT」，以「細微轉變」為靈感，延續品牌一貫的極簡線條與柔中帶剛的風格，運用立體結構剪裁、層次拼接與自然中性色調，展現都會女性自在而堅定的魅力。

Matin Kim冬季系列展現都會女性自在而堅定的魅力。（Matin Kim提供）

