《單身即地獄5》他超像宋仲基：根本共用一張臉！李多熙被撩羞遮臉

娛樂中心／綜合報導

Netflix 熱門韓國實境戀愛節目《單身即地獄5》正在熱播中，才剛開播便話題不斷。首集一登場就有兩對男女成功配對前往「天堂島」約會，而留在地獄島成員也沒有冷場，隨即就有全新男嘉賓加入，其中一人更因外貌激似宋仲基迅速成為焦點。

新登場的男嘉賓林琇濱一現身便引起主持群與觀眾注意，不少人倒吸一口氣直呼，他根本與宋仲基「共用臉」，從五官到氣質都頗有相似之處。主持人之一 金珍映也忍不住認證：「真的很像宋仲基。」讓現場氣氛瞬間沸騰。

《單身即地獄5》男嘉賓外貌超像宋仲基。（圖／翻攝自Netflix）

不僅外型吸睛，林琇濱的身材條件同樣成為討論焦點。節目中曝光他運動時的畫面，結實腹肌與精壯線條一覽無遺，讓主持人頻頻驚呼。林琇濱自信表示，自己在運動時最具魅力，這番話搭配畫面播出後，更是讓不少觀眾直呼「太犯規」。讓人意外的是，林琇濱在個人訪談中竟直接向主持人李多熙隔空告白。

林琇濱坦言自己理想型「李多熙那樣氣質的女生」讓李多熙當場害羞遮臉。（圖／翻攝自Netflix）

林琇濱坦言，自己理想型是「有李多熙那樣氣質的女生」，並希望能在節目中遇到類似的對象。突如其來的直球發言，讓李多熙當場愣住，隨即害羞臉紅，還笑說之後聚餐時一定要見一面，畫面既真實又逗趣。《單身即地獄5》延續系列一貫的高顏值陣容與直率互動風格，目前每週二於 Netflix 更新新集數。

