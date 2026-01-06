《單身即地獄5》來了！尺度炸裂「同床喊我想要你」 圭賢嚇傻：太瘋了

記者王培驊／綜合報導

《單身即地獄》第5季預告曝光，很多畫面讓劇迷看的血脈噴張。（圖／翻攝自Netflix Korea）

南韓人氣戀愛實境節目《單身即地獄》第5季正式回歸，官方6日公開主視覺海報與主預告片，尺度與話題度全面升級，火辣程度再創新高，瞬間掀起網友熱烈討論。《單身即地獄》自2021年開播以來，以「必須配對成功才能離開孤島『地獄島』」的設定爆紅全球，連續4季成功製造話題，更成為韓國綜藝中少見一路拍到第5季的戀愛實境節目，全新一季不只回歸，還直接宣告「更敢、更直接」，也讓場面更失控。

《單身即地獄》第5季預告曝光，很多畫面讓劇迷看的血脈噴張。（圖／翻攝自Netflix Korea）

此次釋出的主視覺海報中，第5季7位出演者的外型首度曝光，性感氛圍拉滿，搭配斗大標語「越界調情大戰」，幾乎預告本季將全面突破過往尺度。歷屆節目曾捧紅宋智雅、Dex（金珍映）、李官熙、李時安等話題人物，也讓外界高度期待這一季是否會再誕生「現象級人物」。

圭賢看到《單身即地獄》第5季畫面驚呆了。（圖／翻攝自Netflix Korea）

《單身即地獄》第5季內容讓主持群的洪真慶、李多熙、韓海、圭賢與Dex嚇到不行。（圖／翻攝自Netflix Korea）

同步公開的主預告片更是毫不手軟，超近距離肢體接觸、直球告白輪番上陣，「我好像真的要愛上你了」、「怎麼樣？年下男的滋味？」、「我想要你」等火辣台詞接連出現，情感毫不保留直接攤在鏡頭前，讓觀眾瞬間腎上腺素飆升。

《單身即地獄》第5季預告曝光，很多畫面讓劇迷看的血脈噴張。（圖／翻攝自Netflix Korea）

預告中甚至出現男女同床共眠的畫面，有男出演者還脫口抱怨「旁邊還有攝影機」，畫面一曝光立刻引發熱議。感情線不只甜，火藥味同樣濃厚，「你敢碰女王的男人？」、「不要對我指手畫腳」等正面衝突接連上演，戀愛戰場瞬間升級成心理拉鋸戰。擔任固定主持群的洪真慶、李多熙、韓海、圭賢與Dex全數回歸，5人看完內容後也忍不住齊聲驚呼：「第5季真的太瘋了。」直言無論是情感濃度、選擇速度，還是出演者的直率程度，全都遠超過以往。

根據韓媒報導指出，製作團隊也透露，本季最大特色在於「多線敘事」，不再只聚焦一、兩位焦點人物，而是讓多位出演者同時展開各自的感情線，宛如戀愛版《愛是您・愛是我》，情感交錯、變數更多，也更容易讓觀眾產生高度代入感。在甜蜜與修羅場之間來回切換，《單身即地獄》第5季勢必再次刷新戀愛實境節目的尺度與話題天花板。節目將於1月20日在全球Netflix正式上線，尚未開播就已被網友封為「史上最敢的一季」。

