《單身即地獄5》女神陷爭議！私下低頭反省 好友發聲

崔美娜秀擁有「韓國小姐」與「地球小姐」雙頭銜。（圖／翻攝自崔美娜秀IG）





Netflix實境約會節目《單身即地獄5》播出後話題不斷，其中最具爭議性的成員莫過於擁有「韓國小姐」與「地球小姐」雙頭銜的崔美娜秀。她在節目中因與多位男嘉賓之間搖擺不定的情感糾葛，被網友戲稱為「蘆葦角色」，甚至因部分行為被貼上「反派」標籤。在輿論沸騰之際，崔美娜秀友人近期在社群平台上分享了她私底下的模樣，再度引發討論。

蹲角落低頭反省

根據《매일경제》報導，崔美娜秀友人於4日在Instagram私人帳號分享一張耐人尋味的照片。照片中的女子疑似崔美娜秀，她背對鏡頭、整個人蜷縮在牆角並低著頭，照片標籤寫著「我正在思考這件事」以及「我在反省自己的行為ㅠㅠ」，似乎在對節目中的爭議行為表達歉意。

崔美娜秀友人再分享兩人一同觀看節目的側拍，並寫下「和好友一起看1到4集的回顧，你的心情如何呢？」。對此，另一位熟人也跳出來力挺：「我越了解她，就越覺得她進步很大，請大家支持她直到最後一集。」

崔美娜秀情感糾葛

崔美娜秀之所以處於爭議中心，源於她在節目中與林琇濱、李省勳、宋承一等多位男嘉賓之間錯綜複雜的互動。尤其與宋承一在「天堂島」約會時顯得心不在焉，讓男方最後竟脫口而出「我想快點回到地獄島」，尷尬氣氛引發熱議。此外，她也在節目中表示「難道不能和兩個男人一起離開嗎」，提到如果能牽著手一起出去就好了，該言論也引發主持人洪真慶吐槽。

「鑽石湯匙」出身背景遭起底

除了性格爭議，崔美娜秀的穿搭也成為焦點。她首次亮相時驚艷眾人的黃色連身裙，被挖出是售價約5萬韓元（約台幣1080元）的品牌。然而，她身上配戴的珠寶卻完全是另一個層次，從價值2000萬韓元（約新台幣431,692元） 的首飾到鑲滿鑽石、單條價值1億韓元（約新台幣2,158,458元）的手鍊，目前估計她在節目中亮相的珠寶，總價值已高達3.23億韓元（約新台幣6,977,482元）。加上她目前就讀於年學費超過1億韓元的伊利諾大學香檳分校（UIUC），驚人的財力讓網友紛紛猜測她是「史上最貴的鑽石湯匙」接班人。

制霸熱度榜第一名

儘管爭議不斷，但數字證明了崔美娜秀的超高人氣。根據《Good Data Corporation》最新數據，她在1月第5週的非電視劇類演員熱度榜上強勢奪冠，甚至超越了同劇的其他嘉賓。

隨著《單身即地獄5》整體熱度較前週上升40.6%，所有觀眾的目光都聚焦在崔美娜秀接下來的選擇上。究竟她會維持「反派」本色，還是如好友所說展現出「進步」的一面，全世界都在看。



