《單身即地獄5》崔美娜秀驚爆曾胖到72kg！親口認了：2個月狠甩15kg
記者陳宣如／綜合報導
南韓戀愛實境節目《單身即地獄5》開播後話題不斷，其中因感情態度引發討論、被部分網友封為「海后」的崔美娜秀，近日再度成為焦點。不過這次掀起熱議的並非她在節目中與男嘉賓的互動，而是一段過往受訪內容被重新翻出——她曾自爆，在參選韓國小姐前體重一度胖到72公斤，與如今螢幕前的纖細形象形成鮮明對比，引發不少網友關注。
崔美娜秀於2021年奪下韓國小姐「善」頭銜，隔年更代表韓國參加國際選美賽事《地球小姐》，最終奪下冠軍，在國際舞台嶄露頭角。如今隨著節目熱播，她過往受訪內容也被重新關注。根據2022年9月崔美娜秀接受雜誌《YOURVIBES》訪問時所述，她曾在美國生活一段時間，在當地生活時常吃油膩的食物，導致體重大幅飆漲，體重最高紀錄曾達72公斤。
崔美娜秀在訪談中坦言，當時意識到狀態不能再失控下去，於是「狠下心來在2個月內瘦了15公斤」。她也表示，正是那段成功減重的經歷，讓自己建立起自信，進而萌生挑戰韓國小姐選美的念頭。
不過身為模特兒的崔美娜秀身高172公分，屬於高挑身形，因此過去體重曾達72公斤的說法曝光後，也在網路上引發不同聲音。有網友認為，以她的身高比例來看，該體重未必如外界想像般誇張；也有人對她在短時間內成功減重15公斤的過程感到好奇，紛紛留言詢問維持身材的方法。隨著《單身即地獄5》熱播，她的過往經歷與節目中的表現交織發酵，相關話題仍在社群平台延燒。
更多三立新聞網報導
《單身即地獄5》結局疑爆雷！野生這2人被捕捉網嗨：配對成功嗎？
15歲星二代爆「未成年整形」！《單身即地獄》星媽揭內幕：還以為范冰冰
李多慧出演《單身即地獄》？自稱「從小美到大」影片曝光掀全網暴動
《單身5》「海后」再爆爭議！男嘉賓狠嗆：想回地獄 尷尬畫面被拍
其他人也在看
酷龍姜元來陪具俊曄...「返韓妻子放閃惹議」 不忍疑回嗆酸民
酷龍姜元來陪具俊曄...「返韓妻子放閃惹議」 不忍疑回嗆酸民
《單身即地獄5》崔美娜秀整季被罵淚揭真心話：我知道會讓人反感⋯
Netflix人氣戀綜《單身即地獄5》昨（10日）迎來震撼大結局！本季話題度最高的「海后」崔美娜秀，最終在多位護花使者中做出了決斷。然而，節目播畢後，美娜秀一段紅著眼眶的真心告白，讓無數原本狠批她的網友轉而心碎，直言：「這才是真實的推拉。」
雷／《單身即地獄5》大結局 她最終選擇讓主持群大傻眼
由洪真慶、李多熙、曹圭賢、韓海與金珍映DEX共同主持的韓國 Netflix 戀愛綜藝節目《單身即地獄5》開播後話題不斷，來賓們最終選擇讓觀眾們引頸期盼，而今（10）日迎來最終配對結果。在第11集中，宋...
《單身即地獄5》崔美娜秀哭著說再見... 被罵整季「養魚」吐真心話
韓綜《單身即地獄5》昨正式畫下句點，其中一路話題不斷的崔美娜秀，在節目結束後的真情告白，再掀網友討論。最終回中，崔美娜秀與李省勳成功配對，牽手離開地獄島，看似迎來甜蜜結局，鏡頭外的她，情緒其實相當複雜。節目播畢後，崔美娜秀坦言，這段時間她幾乎是「毫無防備地生活在鏡頭前」，直言：「我好像把內心最真實的
56歲劉若英素顏照驚呆眾人！「水煮蛋肌」超逆齡 手持紅包被讚人美心善
一張幾乎不見妝感的自拍照，在年節前夕意外成為話題焦點。56歲女星「奶茶」劉若英9日於社群平台分享近照，鏡頭前的她神情溫和、膚況透亮自然，引來網友驚呼狀態驚人；而她手中拿著的一只紅包袋，更讓這張照片多了一層意義——原來是為公益活動發聲，不少粉絲留言直呼劉若英「人美心善」。陳宣如
雷／《單身即地獄5》結局大翻盤「主持群靜默10秒」史上首見放棄選擇
Netflix韓國戀愛實境節目《單身即地獄5》今（10）日下午4點上線最終兩集，所有感情線正式攤牌，最大焦點集中在「海后」崔美娜秀，以及本季人氣最高的金高恩最終會牽起誰的手。本季更首度開放「放棄選擇權」的新規則，結果還真的有人在最終選擇時選擇獨自離開，掀起討論。
《世紀血案》爭議連環爆！教師聯盟：讓歷史成為教育，而非被消費的素材
[Newtalk新聞] 改編「林宅血案」、由當年警備總部發言人徐梅鄰的孫子徐琨華執導的電影《世紀血案》，接連爆出未取得當事人及家屬授權等爭議，台灣教師聯盟今（9）日發表聲明表示，當創作變成「借題材衝聲量」，下一代看到的就不是民主教育，而是「痛苦也能被拿來做行銷」，呼籲「讓歷史成為教育，而不是被消費的素材」 台灣教師聯盟發表聲明指出，在校園裡談民主、人權與轉型正義，從來不是要求學生背誦年代、名詞，而是要讓下一代理解國家權力一旦失控，受害的是「一般人的日常」。1980年的林宅血案是台灣民主歷程中最沉痛的記憶之一，這段記憶若進入影視創作，必須建立在對受害者、家屬及社會共同傷口的基本尊重上，而非「借題材衝聲量」。 聲明提及，電影《世紀血案》引發的爭議已不只是娛樂新聞層次，多家媒體報導指出，劇組承認未取得林義雄及家屬授權、並公開致歉，部分演員也表示是在記者會後才得知「未獲合法授權」而震驚，甚至退出後續宣傳；導演徐琨華被起底，為當年警備總部發言人徐梅鄰的後代，引發社會質疑，作品如何處理立場、如何避免替加害體系洗白，應接受更高強度的公共檢視。 此外，資金與製作背景也引發疑慮，聲明指出，片商「費思兔」
《單身即地獄5》女神陷爭議！私下低頭反省 好友發聲
《單身即地獄5》女神陷爭議！私下低頭反省 好友發聲
鳳梨熱量糖分和蘋果差不多！醫：吃對「精華部位」抗發炎、護血管
你知道整顆鳳梨最有價值的部位是哪裡？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，鳳梨之所以被譽為「超級水果」，關鍵的營養精華「鳳梨酵素」，含量最高的地方其實就在你不要的果心和莖梗裡！ 鳳梨被丟掉的精
資深女星得3癌還活到91歲！醫揭原因 提醒：這種人易得很多癌
資深女星陶玉玲日前傳出因併發症離世，享耆壽91歲。台灣觀眾對她可能較為陌生，她的密友李明啟，可是許多國人又恨又愛的「容嬤嬤」，她在《還珠格格》劇中凌虐林心如，讓大家恨得咬牙切齒。89歲的容嬤嬤在媒體上
《單身即地獄》洪真慶女兒「修成范冰冰」 氣炸怒曝對話紀錄
《單身即地獄》洪真慶女兒「修成范冰冰」 氣炸怒曝對話紀錄
「我阿公在賣玉米」！大坑九號步道最療癒黑狗掛看板 免吆喝也爆紅
台中市北屯區大坑九號步道，入口沿途兩側攤商林立，近期出現一幕讓山友忍不住停下腳步的可愛畫，一隻黑色狗狗胸前掛著「我阿公在賣玉米」的手寫看板，不時在步道附近悠閒溜達，只要阿公一聲呼喚，立刻乖乖回到攤位前坐好，成為步道上最吸睛、也最療癒的「狗型看板」。
高金素梅曾是藝人！昔罹癌「退出演藝圈→政壇」歷程曝光
政治中心／楊佩怡報導7連霸無黨籍山地原住民立委高金素梅，今（10）日驚傳位於陽明山菁山路的住處一早遭檢調搜索；北檢證實此事，目前搜索行動正在進行中，但案由不明，傳是肅貪黑金專組的吉組偵辦。值得一提的是，高金素梅自演藝圈成功跨足政壇，自 2001 年起便長期在山地原住民選區深耕，此次突發搜索行動引發政壇高度關注。
李多慧泳池邊「渾圓雪乳溢出」遮不住 20萬網友看光火辣身材
韓籍啦啦隊女孩李多慧來台發展多年，個性親切又幽默，尤其中文越講越流利，讓她圈粉無數。李多慧樂於透過社群分享生活，日前曬出一系列泳裝辣照，滿滿福利看的網友大讚「辣得犯規」。蔡佩伶報導
曹佑寧化身仙姑乩身！驚悚懼作《祭弒》預告曝光 天心首演鬼片直呼：好刺激
首度挑戰乩身角色的曹佑寧，在劇中化身靈媒體質的仙姑乩身，不僅要展現剛柔並濟的辦事身段，還要帥氣舞扇殺鬼。導演邱晧洲透露，正是看中曹佑寧運動員出身的身體素質與眼神中的溫柔氣質。為了精準詮釋何仙姑化身，曹佑寧每天對著鏡子苦練勾人眼神，他笑稱：「真的滿害羞的，...
陳宗彥聚餐突發腦溢血送ICU！中風4人就有1人失智：6招降心血管與失智風險
內政部前次長陳宗彥日前與友人聚餐時突然身體不適，疑似出現腦溢血（出血性中風）症狀，隨即送往台北馬偕醫院急救。目前院方證實陳宗彥仍處於加護病房（ICU）觀察，雖狀況暫時控制，仍在昏迷中，尚未脫離危險期，還需觀察至少2週。 這起突如其來的急症，也再度喚起大眾對中風「無預警發作」的高度警覺。
太空看見台南！福衛八號「齊柏林衛星」首發安平影像 超清晰
福衛八號星系首顆衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）成功在首波公開影像中拍攝到台南安平，讓台南城市樣貌自離地約561公里的太空軌道清晰呈現，成為國內外矚目的焦點，讓世界透過太空視角看見台南！
台北動物園熱帶雨林區大翻修！ 亞洲象將與非洲象當鄰居
台北市立動物園熱帶雨林區即將進行大規模翻修，園內亞洲象「友信」、「友愷」將於3月下旬移居非洲動物區，與非洲象「千惠」成為鄰居。動物園表示，為符合國際動物園專業發展趨勢及提升動物福祉，將啟動雨林區大型草食動物及食肉目動物照養場地更新工程。
《單身5》崔美娜秀竟然有肉肉黑歷史！ 從胖到72公斤…2個月瘦回魔鬼身材
《單身5》崔美娜秀竟然有肉肉黑歷史！ 從胖到72公斤…2個月瘦回魔鬼身材
《單身即地獄5》年度「社死名場面」誕生 玹宇告白全場笑爛
韓綜《單身即地獄5》最終第12集不只情侶配對掀反轉，意外誕生本季最尷尬、也最洗腦的告白金句，台前幕後笑到不行，掀起社群熱議。在最終選擇環節中，申玹宇面對心儀對象金高恩時，情緒一到位，脫口而出彷彿「乙女遊戲」台詞等級的深情告白，那句「從我選擇你的那一刻起，我的每個瞬間都是為了你（金高恩）而存在」，話一