《單身即地獄5》崔美娜秀驚爆曾胖到72kg！親口認了：2個月狠甩15kg

南韓戀愛實境節目《單身即地獄5》開播後話題不斷，其中因感情態度引發討論、被部分網友封為「海后」的崔美娜秀，近日再度成為焦點。不過這次掀起熱議的並非她在節目中與男嘉賓的互動，而是一段過往受訪內容被重新翻出——她曾自爆，在參選韓國小姐前體重一度胖到72公斤，與如今螢幕前的纖細形象形成鮮明對比，引發不少網友關注。

崔美娜秀自爆過去曾一度胖到72公斤。（圖／翻攝自IG @minadori222）

崔美娜秀於2021年奪下韓國小姐「善」頭銜，隔年更代表韓國參加國際選美賽事《地球小姐》，最終奪下冠軍，在國際舞台嶄露頭角。如今隨著節目熱播，她過往受訪內容也被重新關注。根據2022年9月崔美娜秀接受雜誌《YOURVIBES》訪問時所述，她曾在美國生活一段時間，在當地生活時常吃油膩的食物，導致體重大幅飆漲，體重最高紀錄曾達72公斤。

崔美娜秀曾代表韓國參加國際選美賽事《地球小姐》，最終勇奪冠軍。（圖／翻攝自IG @minadori222）

崔美娜秀在訪談中坦言，當時意識到狀態不能再失控下去，於是「狠下心來在2個月內瘦了15公斤」。她也表示，正是那段成功減重的經歷，讓自己建立起自信，進而萌生挑戰韓國小姐選美的念頭。

崔美娜秀擁有172公分的高挑身高。（圖／翻攝自IG @minadori222）

不過身為模特兒的崔美娜秀身高172公分，屬於高挑身形，因此過去體重曾達72公斤的說法曝光後，也在網路上引發不同聲音。有網友認為，以她的身高比例來看，該體重未必如外界想像般誇張；也有人對她在短時間內成功減重15公斤的過程感到好奇，紛紛留言詢問維持身材的方法。隨著《單身即地獄5》熱播，她的過往經歷與節目中的表現交織發酵，相關話題仍在社群平台延燒。

