《單身即地獄5》崔美娜秀魅力來襲！「雙魚情緒 × 牡羊自我」，讓曖昧變危險的高手
文／星座專家沛倢
男人眼中的極致共感，女人眼中的情緒掠奪。在《單身即地獄5》崔美娜秀引起全劇觀眾後座力極強的情緒海嘯。從她的星盤與成長背景一起來看，太陽雙魚+金星牡羊，加上長時間的國外生活經驗，共同形塑出一種完全不照亞洲戀愛腳本走的人格狀態。
太陽雙魚的人本身就對情緒非常敏感。她不靠話術取勝，是靠感覺。她能很快讀到對方此刻在想什麼缺什麼、逞強的地方在哪裡。當她看著某個男嘉賓，眼神裡帶的不是評估，是全然進入當下的陪伴感。當下她是真的在聽在感受對方的情緒。她吸引人的地方常常是在那個交流瞬間，讓人覺得自己被完整接住。
問題在當雙魚的情緒連結建立完成，金星牡羊的能量就會開始浮出來。金星管的是愛情的運作方式，牡羊的核心只有一件事：我自己。金星牡羊的人在感情裡很直接也很自我。喜歡就靠近，有感覺就表達，退燒就抽離。她不太會為了維持關係去調整自己的節奏，也不太習慣把別人的感受放在自己的感覺前面。這讓她的曖昧狀態變得非常危險。因為對方接收到的是雙魚的溫柔、理解與情緒靠近，而她內在運作的卻是牡羊式的自由與主權。
她釣的不是「人」，是那份連結感。這讓男生產生了一種致命的錯覺，以為自己是在她面前最特別的存在。這種落差是「海后感」真正產生的地方。
再加上她從小就在偏歐美的文化環境中成長，感情價值觀裡沒有那麼多亞洲社會習以為常的隱形規則。曖昧等於默認專一、被喜歡就該給交代。她的世界裡感覺本來就是流動的，喜歡同時存在並不等於不道德，沒有立刻選邊站，也不代表欠誰什麼。這讓她看起來很做自己，她不是不知道別人在期待什麼，也許她不覺得自己需要為那些期待負責。她的內在反應其實很一致，牡羊本能地後退，雙魚則開始模糊邊界。之所以能「釣翻全場」是她同時具備了極強的情緒共感能力，與極高的自我主權意識。
當然在女性群體中，她常在女生面前選擇裝沒事，卻在私下轉向男生訴說自己被忽略、被誤解。把衝突留給別人承擔，卻把同情全收進自己手裡。這件事本身就很難不被討厭。
崔美娜秀真正的課題在於「收尾」。
當一個人能輕易引發他人的情緒投入，卻始終以自由為最高優先，關係自然會留下餘震。就算沒有惡意，也沒有蓄意傷人，但她的表達和交流模式，就會讓習慣用關係定義安全感的人感到失衡。
想知道更多男友星座話題？快加入「最佳男友」LINE群一起聊：https://bby.news/bestboyfriendweb
延伸閱讀
2月愛情關鍵月！桃花最旺星座Top3，有人把愛走向成熟、天秤告別曖昧
其他人也在看
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
中職》中信兄弟大巨蛋場次縮水 領隊劉志威：「今年比較艱難」
中華職棒中信兄弟今天（2日）於屏東中國信託公益園區舉行春訓開訓儀式，領隊劉志威也在活動中發表對新球季的期許與展望。不過，談到臺北大巨蛋的場次安排時，劉志威坦言面臨不小挑戰，由於大巨蛋相關活動較多，本季可使用的假日場次減少，讓安排上變得「比較艱難」。
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
服務業公敵／獨家！態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆
女星Melody（劉恭顯）主打「瘋癲貴婦」人設，辭去節目《11點熱吵店》後，主要作直播帶貨業績甚佳。但給人優雅、風趣印象的她，卻被爆出是「服務業殺手」，多名網友指她態度傲慢、咄咄逼人，甚至驚恐地說：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。