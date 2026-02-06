《單身即地獄5》李省勳超狂背景曝光！量化交易員年薪破千萬 疑韓國前總統外孫

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》近日播出最新集數，男嘉賓李省勳終於前往「天堂島」，正式公開年齡與職業。來自美國的他現職是量化交易員，年薪水準破千萬，韓網甚至傳出他疑似是前總統李明博的外孫，相關背景曝光後，迅速成為討論焦點。

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》近日播出最新集數，男嘉賓李省勳終於前往「天堂島」，正式公開年齡與職業。（圖／Netflix）

節目開播以來，李省勳話題不斷，先前曾被質疑劈腿、約砲，他隨後透過社群平台親自回應否認，風波才逐漸平息。最新一集中，李省勳的學經歷正式公開，畢業於加州大學柏克萊分校的他，曾在Google任職工程師2年，目前於紐約從事量化交易員。

主持人李多熙在節目中聽聞其職業後直呼「年薪非常可觀，幾乎是董事長等級，我很好奇他的年紀！」隨後有網友整理量化交易員的薪資結構，推估年收入至少破千萬元台幣；同時，韓網也出現他疑似為前總統李明博孫子的討論，但相關身分並未獲得任何官方證實。

李省勳在節目中透露，自己為了拍攝特地返韓，拍攝結束後已回到紐約繼續工作。除此之外，部分觀眾也注意到女嘉賓朴喜珗同樣具備相當不錯的背景，她就讀卡內基美隆大學資訊系，是系上資優生，高學歷、高顏值令人驚豔。

