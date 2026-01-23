《單身即地獄5》熱播中！金珉志霸氣宣示主權 全場嗨翻：真的太有魅力了

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國熱播戀綜《單身即地獄》全新第五季已於20日回歸。本季規則與以往較為不同，為人數最多的一季，嘉賓更是比前幾季主動、大膽，彼此間火藥味十足。其中，被網友封為「女海王」的崔美娜秀（최미나수）及擁有「田徑界Karina」美譽的金珉志（김민지），2人在最新一集互相較勁的模樣，更是被網友直呼根本是「修羅場」。

《單身即地獄》第五季開播後連更4集，而最受矚目的女嘉賓金珉志，因爽朗、有話直說的個性，第1集就在人氣投票中拿下第1名。金珉志與男嘉賓宋承一（송승일）在去天堂島後，對彼此的好感度也跟著增加，互動甜度爆表。金珉志更在訪談中坦言：「我想更積極地向承一表示我的心意，要當著大家的面前宣示主權。」

而在營火晚會的真心話環節時，本季更是新加了「不能不回答」的新規則，而今珉志更是霸氣將宋承一拉到身旁，並在他耳邊傳達自己的心意。超帥氣進攻也讓幕後的主持群尖叫聲不斷，洪真慶更是興奮直呼：「她真的太有魅力了！」

