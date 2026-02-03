《單身即地獄5》男嘉賓爆「慣性約砲渣男」醜聞！本人、節目組急發聲

記者陳宣如／綜合報導

《單身即地獄5》男嘉賓李省勳近日捲入爆料風波，被指在交往期間疑似「多次劈腿」、「慣性約砲」，負面消息在社群平台迅速發酵，甚至延燒至海外論壇，引起網友熱議。然而，節目製作團隊與李省勳本人近日均公開澄清，強調相關爆料並不屬實。

《單身即地獄5》男嘉賓李省勳近日捲入桃色風波，遭爆料多次劈腿、是個渣男。（圖／翻攝自Netflix）

風波起因可追溯到一名網紅在社群上暗示，自己曾與《單身即地獄》男嘉賓有過交往；隨後，網友又挖出李省勳過去與TikTok百萬網紅Hena Yang交往期間傳聞，稱李省勳「感情不忠」。另外，網路上還出現一位名叫「Kevin」的用戶爆料，聲稱李省勳的約會模式怪異，像是在「搜集話題」而非認真交往，因此部分網友將他貼上「慣性約砲渣男」標籤。

李省勳被網友貼上「慣性約砲渣男」標籤。（圖／翻攝自Netflix）

面對網路爆料，李省勳在個人Instagram上強硬回應：「我從來沒有劈腿過。」他澄清，自己從未與所謂的Kevin約會過，雙方僅是普通朋友間的聚會聊天。他補充表示：「我理解網紅的工作是製造話題，但若為了博眼球而編造謠言，那就是違法行為。」發文澄清後，李省勳宣布將採取法律行動維護名譽，隨後刪除了社群帳號。

Netflix《單身即地獄5》製作團隊於昨（2）日正式向媒體證實，已直接向李省勳本人確認，強調「相關指控並非事實」，以澄清男嘉賓形象，明確否認任何不忠或劈腿行為，藉此平息外界疑慮。

李省勳態度強硬的正面回應完相關爭議後，隨即關閉社群帳號。（圖／翻攝自IG）

