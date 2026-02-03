《單身即地獄5》男嘉賓遭爆劈腿！Netflix製作團隊罕見回應：謠言並非事實

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國熱播綜藝《單身即地獄》上月推出全新第5季，而本季男嘉賓李省勳卻被爆出劈腿風波，相關話題在社群媒體上越演越烈。昨（2）日製作單位也出面替李省勳澄清，強調謠言與查證結果不符。

韓國熱播綜藝《單身即地獄》上月推出全新第5季，而本季男嘉賓李省勳卻被爆出劈腿風波。（圖／＠netflixtw）

相關傳言起點始於一位網紅的指控。隨著節目熱播，各個嘉賓的過往皆遭網友逐一翻出，就有網友發現李省勳過去曾和TikTok網紅Hena Yang有過一段戀情，而該名網友更指控男方曾在交往期間疑似劈腿等說法，引起許多網友熱議。

事件發酵後，相關言論迅速在社群媒體上延燒，包括李省勳的個人帳號都遭到網友留言灌爆，而Netflix製作團隊也罕見出面回應，表示已有和李省勳本人確認過，強調謠言並非事實。李省勳也透過個人社群發聲，否認所有關於外遇或劈腿等行為，並表示後續將採取法律途徑。



