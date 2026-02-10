《單身即地獄5》結局疑爆雷！野生這2人被捕捉網嗨：配對成功嗎？

娛樂中心／綜合報導

韓國經典戀粽《單身即地獄5》下周即將進入大結局。（圖／翻攝自IG @netflixkr）

Netflix韓國戀愛實境節目《單身即地獄5》從1月20日上線後話題不斷，隨著大結局將於2月17日播出，觀眾對於最終配對結果的討論也愈演愈烈。怎料在結局前夕，網路上卻出現疑似「提前爆雷」的無預警狀況，引發粉絲熱議。

有網友9日在Threads分享一段影片，表示在首爾聖水洞街頭巧遇一對穿著全黑的高顏值男女，原PO還好奇發問：「在聖水洞遇到的帥哥！想求解他是誰」。影片中兩人神情自然，還停下腳步與粉絲合照。畫面曝光後，很快就被認出正是本季話題嘉賓禹盛閔（우성민）與金珉志（김민지）。

有「田徑女神」之稱的金珉志外型亮眼神似aespa隊長Karina。（圖／翻攝自IG @netflixkr）

兩人在節目中的互動本就充滿火花，如今被捕捉到私下同框，讓不少觀眾瞬間聯想到最終配對結果是否已提前曝光。網友紛紛留言揣測：「最後他們配成功嗎」、「已經爆結局了嗎」、「他們兩個下節目後交往了？」討論聲量持續升溫。

禹盛閔是專業配鏡師，無害的溫和臉蛋是他的標誌。（圖／翻攝自IG @netflixkr）

「田徑女神」金珉志是現役400公尺短跑與跨欄選手，身高173公分、擁有結實腹肌與冷豔氣質，因外型神似aespa隊長Karina，被封為「田徑界Karina」。在節目中她個性直率、主動出擊，面對感情毫不迴避，展現強烈勝負欲；然而私下卻是INFP性格，帶點內向與反差萌，使她成為本季最受矚目的女嘉賓之一。

有網友捕捉到野生的禹盛閔與金珉志，被懷疑配對成功。（圖／翻攝自Threads）

禹盛閔則以無害的溫和臉蛋圈粉無數，身高186公分的他擁有模特兒般比例，職業則是專業配鏡師，協助家族經營眼鏡行。初期他以「像朋友般自在」的相處方式拉近距離，不過隨著感情發展，他對心儀對象展現出明顯的佔有慾與吃醋反應，性格轉折讓劇情更添變數。如今在結局播出前竟被直擊街頭同框，是否意味著兩人牽手成功，或只是巧合相遇，仍有待節目最終揭曉。

