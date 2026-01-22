《單身即地獄5》開播爆紅！超正女嘉賓「曾被傳熱戀GD」 驚人背景曝光

金高恩過去曾和GD傳出緋聞，當時甚至讓一向低調的GD罕見出面澄清。翻攝GD、金高恩IG



Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》本月20日正式上線，其中女來賓金高恩一出場，就因明星級美貌與強大氣場，瞬間成為全場焦點，也在網路上引起廣大討論。網友肉搜後發現，金高恩除了擁有逆天美貌外，背景也超級驚人，不但是2022年「韓國小姐」亞軍，更曾和K-POP天王G-Dragon（權志龍）傳出緋聞，讓韓網熱議「這根本不是素人等級！」

戀愛實境節目《單身即地獄5》日前開播，女嘉賓金高恩一出場便引起熱議。翻攝自金高恩IG

首集節目出場後就引起超高討論的金高恩，除了超高顏質以外，2024年間還曾和大她12歲的GD（G-Dragon）傳出緋聞，還被拍到曾於2023年7月一同現身日本大阪同場觀看足球比賽，甚至還在IG曬出多張背景相似的照片，戀愛傳聞鬧得沸沸揚揚，就連一向低調的GD也罕見透過公司澄清，表示金高恩只是「有共同好友的親近後輩」，明確否認戀情。

廣告 廣告

除了緋聞以外，金高恩的家世也大有來頭，除了是韓國前足球國家代表金鉉洙的女兒，遺傳了運動世家的優良基因，2022年還憑藉亮眼外型，拿下韓國小姐亞軍，在選美圈早已小有名氣。此次轉戰戀愛實境秀，被網友形容是「自帶明星光環」，一舉一動都充滿專業藝人的架勢。

戀愛實境節目《單身即地獄5》日前開播，女嘉賓金高恩一出場便引起熱議。翻攝自金高恩IG

對於自己外貌極度有自信的金高恩，在節目中的發言也相當大膽直白，自信表示「我的眼睛、鼻子、嘴巴都很漂亮，沒有不滿意的地方！」談到感情觀，更坦承「我過去幾乎沒有空窗期」對於現在的這段空白感到很不習慣。這番「超誠實告白」雖然評價兩極，卻也讓她成為本季最具話題性的來賓。

更多太報報導

《死亡筆記本》彌海砂呢？戶田惠梨香20年後長這樣 網喊「時間殘酷」

「越來越興奮！」霍諾德挑戰徒手爬台北101 IG洩上場前心聲

「為女友討債」涉個資法 法官當庭問職業…王大陸秒回：當兵