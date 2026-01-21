《單身即地獄5》顏值尺度再創新高，成員來頭一個比一個猛：撞臉 Karina、宋仲基、GD緋聞女友成焦點，全成員 IG＋背景介紹一次看！

地獄熱火再度燃起！Netflix大尺度戀愛實境秀《單身即地獄》第五季於昨（20）日正式回歸，前四集上架後立刻引爆討論。本季被形容為「史上最狂一季」，不只參賽人數創下系列新高，男女成員的背景與來頭也相當驚人，顏值與火辣身材依舊是網友關注焦點。節目更在地獄島首輪配對結束後突襲追加新成員，局勢瞬間變成「五男四女」的競爭結構，戀愛關係全面升溫。從預告就能看到大量火辣對話與高密度肢體接觸，修羅場氣氛被不少觀眾形容為系列之最。本篇整理《單身即地獄5》全成員IG與背景介紹，一次看懂這群狠角色的真實來歷。

第五季在節奏與尺度上明顯火力全開，從預告開始就能感受到更直接的戀愛張力。男女來賓泳裝緊貼、上裸擁抱成為常態，對話毫不保留，甚至出現直球式的大膽邀約，讓主持群洪真慶、李多熙、圭賢、韓海與DEX全數嚇到直呼「太瘋了」。

《單身即地獄5》號稱「系列史上最狂一季」

首集播出就有兩對情侶成功前往天堂島約會，具備三國語言能力的崔美娜秀，以及被封為「田徑界 Karina」的金珉志迅速成為討論焦點；後段登場的男嘉賓林琇濱因神似宋仲基引爆話題，連DEX都直言「真的很像宋仲基」，難怪女嘉賓都為他瘋狂！

金珉志在韓網被封為「田徑界 Karina」

《單身即地獄5》女成員IG+背景介紹

1. 朴喜珗 IG：heesunrose（私密帳號）

朴喜珗畢業於卡內基美隆大學，並在 2024 年拿下韓國小姐「善」的頭銜，是典型被視為美貌與腦力兼具的代表。從小熱愛舞蹈的她，國高中時期一路待在啦啦隊，亮眼外型也讓她經常在路上被搭訕。朴喜珗形容自己個性積極，想做的事情一定會做到，但在感情上卻始終沒有遇過真正讓她完全心動的對象，這次選擇參加節目，正是希望能遇見理像對象，主動追愛。

討論度極高的金高恩曾被拍到與GD（權志龍）一同看球賽而傳出緋聞，但已被否認。

2.金高恩 IG：goxnniee

模特兒金高恩因身分背景備受關注，她是前韓國國家足球代表金鉉洙的女兒，2000 年出生，曾於 2022 年參加韓國小姐選美並獲得亞軍。外型甜美卻帶點冷感，曾因被拍到與 GD 一同觀賽而傳出緋聞，雖然消息已被否認，仍讓她成為本季話題度最高的女成員。金高恩形容自己是「貓系長相、狗狗個性」，外表冷酷，其實愛撒嬌又溫暖，也坦言希望能透過節目遇到讓她真正心動的人，結束單身生活。

3.咸譽真 IG：x_jinii__

以自由主播身分參與節目的咸譽真，曾是韓聯社 TV 與 YTN 的主播，氣質冷靜穩重，是成員中知性派的存在。初次見面常被誤認為安靜內向，但熟識後會發現她其實有點少根筋，也很會撒嬌。對於戀愛，她不認為需要刻意營造氣氛，而是相信眼神交流本身就能傳達好感，自認屬於越了解越讓人產生好奇的類型。

4.金珉志 IG：arb0r_day

金珉志是現役田徑短跑選手，身高 173 公分、體重 54 公斤，長腿加上結實勻稱的身材讓她在節目中格外顯眼，加上外型神似 aespa Karina，在韓網討論度極高，被封為「田徑界 Karina」。外表高冷，實際上個性開朗、愛撒嬌，遇到喜歡的人會主動出擊，說話也相當直接。理想型則偏好長相可愛的對象。她曾自信表示：「我在運動表現上可能會比男生還好！」

5.李株榮 IG：2zzoo0

主修家具造型設計的工藝藝術家李株榮，外型清新，笑容親切，氣質溫柔格外有反差魅力。對自己相當有自信，形容自己從小就是受歡迎的類型，學生時期更是校園三大女神之一，人氣高到曾讓男生為她在廁所起爭執。身邊的人常用像「陽光」一樣形容她，外表清純，內在卻活潑明朗。她希望在感情中能夠精明而果斷，勇敢追求真正想要的對象。

崔美娜秀精通韓文、英文、中文，代表韓國2022年參加國際選美比賽Miss Earth，拿下世界冠軍。

6.崔美娜秀 IG：minadori222

崔美娜秀的背景幾乎是本季女成員中的天花板等級。她畢業於美國伊利諾大學，精通韓文、英文與中文三種語言，曾於 2021 年參加韓國小姐選美拿下亞軍，隔年代表韓國出戰 Miss Earth 國際選美並奪下世界冠軍。自然不做作的氣質讓主持人洪真慶多次公開稱讚。她坦言自己的戀愛風格偏向把自己放在第一順位，喜歡活動量大的生活，理想型是肩寬、厚唇的男生，談感情時特別重視自身感受。

《單身即地獄》第五季節奏、尺度火力全開，從預告就能感受到明顯升級的戀愛張力。

《單身即地獄5》男成員IG+背景介紹

1.尹賢堤 IG：presentuhee

運動全能代表尹賢堤是2024 年《Mr. International Korea》亞軍。他坦言已經很久沒有真正心動，這次參與節目，是希望在地獄島重新找回那種悸動的感覺。理想型是開朗又清純的女生，一旦確定目標就會全力以赴，對體能與運動表現也有著極強的好勝心。

2.宋承一 IG：thdtmddlf

身兼模特兒與品牌行銷工作的宋承一，外型被形容為「小狗與狼的混合體」，乾淨俐落卻帶點野性魅力。勝負慾強烈的他，對輸贏相當在意，甚至會因為輸掉而失眠。面對感情，他的態度同樣直接，追求目標時不拖泥帶水，對自身魅力也相當有自信，曾直言追求女生從未失敗過。

3.申玹宇 IG：尚未公開

對自己的體能與氣場充滿自信的申玹宇，認為不會輸給任何人。他偏向相信命運，希望能透過節目遇見命中注定的對象。外型陽光，被形容為可愛系男生。

4.金載真 IG：jae________jin

現代舞舞者兼舞蹈老師金載真，初登場就吸引注意。不笑時看起來冷酷，笑起來卻展現出溫柔又幽默的反差感。初登場時時習慣將手背在身後，讓韓海忍不住笑稱「還以為出身在貴族家庭」。他形容自己性格自在，帶點四次元魅力，自認身上的反差兼具溫柔與幽默。

5.禹盛閔 IG：tjd_min1230

配鏡師禹盛閔在家族經營的眼鏡行工作，外表親切，散發少年感。他的戀愛風格並非熱烈衝刺型，而是像朋友般自然相處，一旦交往就會維持很長時間，感情態度相當果斷。

前棒球投手林琇濱外型神似宋仲基，主持人 DEX ：「真的很像宋仲基」。

6.林琇濱 IG：尚未公開

前棒球投手林琇濱，擁有長達 10 年的選手生涯，因傷轉型成為時尚模特兒。外型神似宋仲基，讓他在登場後迅速成為焦點。他每天健身，對體能極有自信，也希望能脫離單身狀態，公開談一場戀愛，是本季年紀較小卻存在感鮮明的成員。

7.李省勳 IG：尚未公開

長住紐約的李省勳，英文流利，韓語相對生澀，說英文時語氣犀利，切換成韓文反而被形容很可愛。他性格直接，不覺得主動示好是件害羞的事，在節目中也對崔美娜秀展現出長時間且穩定的好感。

8.Danny Koo IG：dannykoo_boom

韓裔美國音樂人兼小提琴家 Danny Koo，曾參與《Superband 2》，在一票肌肉型男之中特別顯眼。濃厚的藝術氣質，為節目帶來與以往不同的氛圍。

9.具敏哲 IG：hodohodopo

具敏哲出身於海軍特戰隊UDT，曾出演《體能之巔》，體能怪物等級的實力。加上過往的感情爭議，他的一舉一動也成為本季觀眾關注焦點。

《單身即地獄5》於 Netflix 獨家播出，第五季已於 1 月 20 日正式上線，並採每週更新方式播映，每週二下午 4 時以台灣時間更新最新集數，全季共規劃 12 集，將一路帶觀眾追到戀愛關係的最終發展。

（圖片來源：Netflix、截圖自成員IG）

