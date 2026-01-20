單身哥偷偷跑去當手天使！弟得知真相喊「怪怪的」 全場讚：超偉大

一名網友表示，哥哥在當手天使志工，讓他不知怎麼面對。示意圖／翻攝自Pixabay

超偉大！一名網友在Dcard中發布貼文，表示哥哥在醫院擔任護理師，前陣子哥哥說因為分手之後覺得生活很空，所以去當手天使的志工。但是原PO聽完卻尷尬表示，「有時候會想到這件事，但也不知道該怎麼面對，覺得怪怪的」。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

一名網友在Dcard中發布貼文，表示哥哥平時在醫院當護理師，平常戴眼鏡、話不多，去年跟交往5年的女友分手後，就一直保持單身，前陣子在家裡聊天，問他最近在忙什麼？哥哥則透露在當手天使的志工。

廣告 廣告

原PO起初沒有聽懂，一問之下才得知，手天使是幫重度身心障礙者處理生理需求的志工服務。哥哥透露，擔任志工有完整的培訓流程，也有嚴苛的規範，雙方都是自願，並且執行過程中會有社工陪同，結束後不僅要寫紀錄，還要簽訂保密協議，「他說會去做這個，是因為分手之後覺得生活有點空，就想找一件有意義的事情做；他也說這件事沒有跟爸媽講，因為知道他們大概沒辦法接受，也不想被誤會」。

原PO接著說，現在爸爸媽媽都還不知情，只有原PO知道哥哥在當手天使，讓原PO大嘆，「有時候會想到這件事，但也不知道該怎麼面對。理性上知道這是志工服務，而且對某些人來說是很重要的事；但實際上發生在自己家人身上，還是會覺得怪怪的」。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人大讚原PO的哥哥很偉大，「就是志工服務的一種類別而已，沒什麼好一直放在心上的」、「越沒有人去做的事，還不求回報都值得令人尊敬」、「你哥哥在做偉大的事情，你應該以他為榮，或是就不理會，你不需要面對什麼」、「你哥很偉大」、「以前就聽過了，蠻偉大的」。



回到原文

更多鏡報報導

曾神準命中柯文哲空亡！命理師揭「2026年台灣國運」 5大預測曝光

時尚界傳奇Valentino離世…享耆壽93歲 奧斯卡影后嘆：一個時代的終結

「20多年來最強」太陽輻射風暴來襲！氣象署示警：通訊、電力恐中斷

血汗低薪不是最慘？會計系56%人喊「後悔讀」只排第4 冠軍竟是這鐵飯碗