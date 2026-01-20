單身哥祕密身分曝！隱瞞家人當「手天使」 弟得知真相超衝擊：怪怪的

生活中心／王文承報導

一名男子分享，自己近日得知在醫院擔任護理師的哥哥成為手天使志工，儘管理性上能理解這是一種志工服務，內心卻仍感到有些難以適應，不知該如何面對。（示意圖／PIXABAY）

每當性需求增加時，每個人紓解性慾的方式都不盡相同，但對於重度身心障礙者而言，往往無法自行排解性需求，只能透過志工「手天使」的協助來滿足基本的人性需求。一名男子分享，自己近日得知在醫院擔任護理師的哥哥成為手天使志工，儘管理性上能理解這是一種志工服務，內心卻仍感到有些難以適應，不知該如何面對，貼文曝光後，引發網友熱議。

單身哥瞞家人當手天使 弟得知真相超衝擊



一名男網友在網路論壇《Dcard》發文表示，哥哥在醫院擔任護理師，平時話不多，去年與交往5年的女友分手後便一直單身。沒想到近日他意外得知，哥哥因生活較為空虛而加入手天使志工行列，且因擔心父母無法接受、產生誤會，選擇對家人隱瞞，讓原PO相當震驚。他坦言：「理性上知道這只是志工服務，而且對某些人來說是非常重要的事，但實際發生在自己家人身上，還是會覺得怪怪的。」

貼文曝光後，不少網友力挺哥哥的行為，「越是沒有人願意做、又不求回報的事情，越值得尊敬」、「你哥很偉大，又不是做壞事」、「以前就聽過手天使，真的很了不起」、「你哥哥是好人，做善事會有福報」、「他在幫你們家積福報」、「這是你哥哥自己的人生，就算爸媽知道也無權干涉，更何況當志工本身就很有意義」、「如果是我家人，我聽了真的會感動到掉眼淚」。

也有較了解相關制度的網友補充說明手天使的性別問題，「會依照患者申請的性別安排，我記得也有女性手天使服務男性患者」、「女性使用者確實存在，但申請人非常少，據我所知目前僅服務過3人」、「目前多數提供服務的仍以男性為主，如果指定女性手天使，通常要排隊等非常久」。

