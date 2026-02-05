《單身地獄》海后被罵翻！「她縮角落看播出」低落畫面流出 認：反省中
娛樂中心／綜合報導
Netflix實境節目《單身即地獄5》播出後話題不斷，其中成員崔美娜秀因在節目初期於多位男成員之間猶豫不決，迅速成為討論焦點，甚至被貼上「搖擺不定」、「渴望被關注」等負面標籤，爭議聲量與人氣同步飆升。不過近日她的私下近況曝光，讓不少觀眾對她的印象逐漸出現轉變。崔美娜秀的好友在社群平台分享她與親近友人一同收看節目的畫面，只見她縮在角落、低著頭，神情明顯低落，面對節目播出後鋪天蓋地的批評顯得壓力不小。
友人也替她緩頰表示：「真的越認識她，就越會發現她其實是個很好的人，希望大家能看到最後，再給她一點時間。」貼文中更寫下「崔美娜秀正在看首播，縮成一團、進入反省模式中」，語氣流露心疼。
事實上，崔美娜秀背景相當亮眼，曾在韓國小姐選美中獲得「善」的頭銜，並奪下世界級后冠，初登場便自帶強烈氣場。然而進入《單身即地獄5》後，她在宋承一、林琇濱、李省勳之間的情感拉扯，卻讓她瞬間成為輿論箭靶，「太貪心」、「不夠果斷」等批評聲浪不斷。隨著節目進入後半段，也有觀眾開始注意到她的改變，認為她從最初的混亂與猶豫，逐漸學會正視內心選擇，被形容為「跌倒後慢慢站穩的成長型角色」。
崔美娜秀出生於澳洲，成長與求學階段輾轉於澳洲、韓國、加拿大、美國與中國，最終畢業於韓國國際學校，並進入美國伊利諾大學香檳分校就讀。她曾於2021年獲得Miss Korea亞軍，並在2022年奪下世界地球小姐（Miss Earth）冠軍，也曾客串戲劇《瑞草洞》第一集，與李鐘碩有過相親對手戲。
節目播出後，部分觀眾因無法認同她在節目中的表現，湧入社群帳號留下負評，但也有聲音提醒，實境節目的內容本就經過剪輯與情境安排，觀眾所看到的並非完整全貌。對參與者而言，鏡頭前的每個瞬間都可能被定格成標籤，也因此更需要外界多一分理性與同理，給予基本的尊重與空間。
