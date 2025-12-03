單身太久！郭書瑤遭虧「長蜘蛛網」 嗆曖昧男：有多長？

《何百芮的地獄戀曲》正式預告歡樂出爐。（圖／彼此影業提供）





大受好評的爆笑喜劇《何百芮的地獄毒白》系列新作《何百芮的地獄戀曲》宣告將於2026年開春正式回歸，3日公布正式預告，只見郭書瑤再度扮演不計形象的毒舌宅女「何百芮」，繼續讓觀眾陪伴著何百芮經歷一連串超荒謬劇情。

何百芮(右 郭書瑤飾演)本季持續尋愛 竟對甜點店長羅人傑(左姚淳耀 飾演)產生心動火花。（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》正式預告歡樂出爐，一邊是激動的扮裝人氣網紅，另一邊則要詮釋小資會計師，何百芮這季依舊積極尋找愛情，想把自己嫁出去，未料竟開始對天涯淪落人的甜點店店長羅人傑(姚淳耀 飾演)有心動的感覺，全新預告依舊尺度大開、葷素不忌。

郭書瑤再度扮演不計形象的毒舌宅女「何百芮」。（圖／彼此影業提供）

孫可芳飾演的克拉拉得知何百芮單身許久之後，竟虧她「快長蜘蛛網了」，另有歡樂到極點的相親大會、變裝派對等笑料演出，而當何百芮與羅人傑越來越擦出愛情火花之際，這個不解風情的大直男卻又頻開玩笑，還說她的服裝長得像購物袋，讓她氣得直呼「根本不是我的菜」，預告片中何百芮還辛辣發問羅人傑：「請問到底是有多長？」

《何百芮的地獄戀曲》宣告將於2026年開春正式回歸。（左起阿KEN、孫可芳、郭書瑤、鍾瑶、詹懷雲）（圖／彼此影業提供）

此外，實力派卡司孫可芳、鍾瑶以及阿Ken林暐恆也都強勢回歸，孫可芳飾演的肉食女克拉拉，這次繼續馳騁情場，但又好像跟何百芮的傻氣弟弟何萬生(詹懷雲 飾演)有所牽連。優雅的時尚女神Vivian(鍾瑶 飾演)與日本男友（風田 飾演）大談遠距離戀愛，看似端莊的她私底下其實是懶惰的魚乾女，一直害怕祕密被發現，兩人於是展開痛苦並同時快樂的同居生活？何百芮的前姊夫梁恕誠(阿Ken林暐恆 飾演)始終難忘前妻十美(李杏 飾演)，這回能否重新追回真愛？2026年初最為甜美、可愛的喜劇即將到正式登場，準備一起掉入愛情吧。

孫可芳飾演敢愛敢恨肉食女克拉拉 狂野演技突破尺度。（左起孫可芳、詹懷雲）（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄毒白》不僅開播以來大好評，更入圍金鐘獎7項大獎，郭書瑤也格外重視《何百芮的地獄戀曲》，無論是單身或是陷入情感糾纏，都希望能透過這部戲劇，讓每個觀眾能對自己的人生有更不一樣的樂觀感受。

劇中鍾瑶(左)與日本男友風田 (右)大談遠距離戀愛。（圖／彼此影業提供）

此外，郭書瑤最近也時常在社群跟大家分享影集資訊「我已經準備好了」，目前知道的宣傳已經超過20場，郭書瑤更是在自己的每一場商演、每一個校園活動都熱情宣傳自己的新劇，邀請大家一起來收看2026開春第一部喜劇，非常敬業與可愛。

阿Ken林暐恆(左)飾演癡心梁恕誠，力追李杏(右)飾演的前妻十美。（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品！《何百芮的地獄戀曲》將於2026年1月4日正式上架，每週日晚間9點首播，晚間10點於Netflix、台灣大哥大MyVideo進行OTT首播。



