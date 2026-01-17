單身女大生沒性行為「肛門長菜花」！診間裡大崩潰 醫師揪出元凶

（記者洪承恩／綜合報導）一名20歲護理系女大生近日因肛門口出現突起物求醫，原以為只是痔瘡，沒想到進一步檢查後竟確診為「菜花」，讓她當場崩潰，強調自己從未有性行為，也沒有交男友，無法接受染上性病的事實。醫師深入詢問旅遊史後，才發現關鍵可能出現在她數個月前赴泰國旅遊、使用三溫暖與按摩設施的經驗。

家醫科醫師柳朋馳在節目《健康e起聊》表示，這名女大生最初到一般診所就醫時，醫師僅聽描述就判定為痔瘡並開立藥膏，但連續擦了兩週毫無改善，讓她覺得不太對勁，改到醫院進一步檢查。柳朋馳替她內診後發現，突起物外觀典型、符合人類乳突病毒（HPV）感染，也就是俗稱的「菜花」。聽到結果後，她情緒潰堤，反覆強調完全沒有性經驗，無法理解病毒從何而來。

示意圖／一名單身女大生從未有過性經驗，肛門卻長了菜花。（擷取自免費圖庫Pixabay）

柳朋馳解釋，雖然菜花多與性行為相關，但HPV並非只能透過性接觸傳染，也可能經由公共設施的「間接接觸」感染。詢問生活史後，女大生才想起，自己在泰國泡三溫暖、使用按摩店設備，而HPV的潛伏期可能長達數月，因此返台後兩三個月才察覺肛門口的突起物逐漸變大。

醫師指出，許多公共場所都可能成為病毒的藏身處，例如泡湯或澡堂內的座椅、小板凳、潮濕的地板、甚至公用拖鞋等，只要皮膚有細小傷口、加上免疫力較差，就可能讓病毒趁虛而入。治療上若病灶較大需以電燒處理，輕微則可用抗病毒藥膏控制，但HPV難以根治，一旦抵抗力下降就有復發風險。

柳朋馳提醒，前往溫泉、三溫暖或公共浴場時務必注意環境清潔，避免直接坐在公共座椅上，使用後最好立即用肥皂水清洗接觸部位，回房後再多沖洗一次，提高防護層級。一旦身體出現不明突起或異狀，也應盡早就醫，避免延誤治療。

