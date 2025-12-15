單身女、女同婚將可適用人工生殖法 婦團憂製造單親家庭

全國婦兒團體聯盟今日舉辦「國造單親 偷渡代孕 人工生殖修法罔顧婦兒權益 婦兒盟要求行政院撤回草案」記者會。（圖／全國婦兒團體聯盟）

行政院日前通過《人工生殖法》修正草案，若立院三讀通過，將適用對象擴大至未婚女性與女同志伴侶。全國婦兒團體聯盟今日批評，該草案刻意製造單親家庭，並為代理孕母開後門，將嚴重傷害婦女權利及兒童最佳利益，呼籲行政院撤回危害家庭倫理與社會秩序的修法草案。

婦兒盟表示，行政院人工生殖法草案開放單女、女女同性伴侶適用，等於將非憲法保障、個人想要擁有血緣孩子的欲望，凌駕於兒童權益福祉之上。生養小孩不是玩洋娃娃，若此為基本人權，國家豈不是應該大量製造嬰孩，配發給所有想要孩子的國民？

婦兒盟也指出，真正想要孩子，應鼓勵收養，而非開放單女、女女人工生殖，諷刺的是，台灣號稱人權國家，並面臨嚴重少子女化，每年卻有上百個「台灣之子」因國內無人收養而出養到國外，難道不應該徹底檢討？

婦兒盟提到，目前開放單身女性人工生殖屬歐美國家，台灣基於傳統社會文化重視家庭關係的與兒童權利，非婚生子女比例明顯較歐美偏低，草案開放單身女性人工生殖，等同以國家立場鼓勵單親家庭、刻意製造沒有爸爸的非婚生子女，罔顧兒童最佳利益，並破壞我國民法中賴以維繫家庭倫理與社會秩序的「血統真實主義」、「婚生推定」、「分娩者為母」重要原則。

婦兒盟表示，每一位兒童皆有權利知悉自己的身世，是兒權公約保障的兒童基本人權，然捐精後代成長到青少年，相當高比例有自我認同問題、被商品化感，澳洲統計近7成需要諮商及精神醫療協助，草案條文只准他們知悉生父的身高、血型、膚色、國籍，只有在面臨結婚、收養及重大醫療需要時，才准其查詢其生殖細胞捐贈人少部分資訊，甚至草案也明訂排除《民法》1067條適用，讓捐精後代很可能一輩子都不知生父是誰。

婦兒盟也強調，女女同性人工生殖一旦開放，可能造成高社經背景單身女性利用同性婚姻登記，將本身卵子經由捐精後，將胚胎殖入另一位弱勢女性子宮懷孕生子，形同將另一位婦女作為其代理孕母，為代孕大開後門，傷害婦女身體自主權，不可不防。

