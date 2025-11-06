單身小宅專屬的靈活動線，7坪簡約風老屋以機能描繪從容生活
編輯 游芷涵｜圖片提供 蟲點子創意設計
小編帶你看好宅
這間原有挑高與下凹空間的單層7坪老宅，經重新翻修後，成為屋主的日常居所與小巧的工作室，也是蟲點子創意設計榮獲2025年金點設計獎的作品。設計師善用建物原有的垂直高度優勢，重新梳理空間結構，讓有限的坪數展現靈活層次。木質與留白的對話，在光影中形塑出溫潤靜謐的生活氣息。
踏入玄關，左側以帶有圓形木質裝飾的拉門作為端景，門後隱藏著大容量的儲藏空間，可整齊收納行李箱與生活物件。這樣將儲藏室設於玄關的設計，不僅維持生活領域的整潔，也能避免行李箱滾輪帶入的落塵。進入起居空間，設計師依循屋主希望「減少樓梯動線」的需求，將空間動線進行調整，將主要生活機能集中於同一層；此外，為符合少有客人來訪的屋主生活習慣，因此將寢區規劃於玄關右方，並以木盒子的概念包覆這個休憩空間，面向玄關的那面，作為收納櫃使用，同時中間設有穿透的檯面，既是玄關櫃，亦可是梳妝台，靈活轉換使用情境，回應單身居住者多元而自由的生活節奏。一字型廚房順應現代人輕食簡調的生活習慣，嵌入式櫃體使視覺更顯清爽寬敞；活動式木桌可依使用情境靈活移動，無論靠近沙發臥榻或廚房操作區，都能自在切換。架高的地坪下更藏有掀蓋式收納，巧妙將機能隱於腳下，讓有限坪數發揮最大效益。
小編的最愛
樓梯被巧妙隱化於空間中，既減少視覺負擔，也避免高聳結構的壓迫感。沿著階梯拾級而上，上層空間則轉為具隱私性的靜謐場域，規劃為可賞景、靜坐的和室，以及更衣室，讓生活在日常與靜思之間流轉自如。
蟲點子創意設計／鄭明輝
地址：台北市大安區師大路80巷3號一樓
電話：0922956857、02-23650301
Email：hair2bug@gmail.com
網站：https://www.indotdesign.com/
