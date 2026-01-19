單身就是爽！奧蘭多布魯49歲生日夜店狂歡 舞力全開

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

好萊塢男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）去年剛和未婚妻凱蒂佩芮（Katy Perry）分手，在恢單七個月後迎來49歲生日，選擇在阿斯本高級夜店舉辦派對，現場聚集名流與好友，他在舞池中盡情舞動，成為全場焦點。

《紐約郵報》的八卦專欄Page Six報導，奧蘭多布魯49歲生日派對在高級會員制夜店，布魯與社交名媛 傑米蒂施及一群好友一同熱舞，甚至帶領康茄舞隊伍，熱鬧氣氛持續嗨到凌晨。賓客多來自好萊塢、棕櫚灘與紐約的 LGBTQIA+ 社群人士，眾人紛紛向壽星敬酒，場面熱烈。目擊者形容布魯舞姿充滿能量，手臂高舉、拳頭揮舞，「完全像新澤西男孩！」。

這是奧蘭多布魯首次以單身身份慶生。過去他常與前未婚妻凱蒂佩芮（Katy Perry）一同度假滑雪，兩人自2016年交往、2019年訂婚，並於2020年迎來女兒，直到去年6月分手，結束九年情路。官方聲明指出兩人和平分手，並將共同育兒，以愛與尊重陪伴孩子成長。

奧蘭多布魯近期在「Today」節目與 TikTok 專訪中也分享心境，表示自己「很好、很感激」，並強調女兒是生命中最美的禮物。他談到尋找伴侶時幽默表示「風格或錢？我都要」，同時鼓勵處於低潮的人要「行動起來，把生活建立成例行公事，多創造、多運動，把自己從思緒裡拉出來。」

