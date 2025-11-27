單身族年收64.4萬以下2027年免稅 綜所稅級距調整一次看

財政部27日在行政院會報告指出，明年民眾申報綜所稅時，基本生活費額度將增加3000元至21.3萬元，估計約有202萬戶受益；此外，立院正在審查增加長照特別扣除額，若完成立法，額度將從原本12萬元提升至18萬元。

除明年適用的綜所稅額度調整外，財政部也因應物價指數，對2027年申報前一年度綜所稅的免稅額、扣除額、稅率級距進行調整。其中免稅額將從每人9.7萬元提升至10.1萬元、滿70歲以上則提高至15.5萬元；標準扣除額也從13.1萬元調高至13.6萬元，有配偶者則加倍扣除；薪資與身障特別扣除額則提升至22.7萬元。

2025、2026年度綜所稅調整項目 2025年度綜所稅 2026年度綜所稅 免稅額 9.7萬元 10.1萬元 標準扣除額（單身） 13.1萬元 13.6萬元 標準扣除額（有配偶） 26.2萬元 27.2萬元 薪資、身障特別扣除額 21.8萬元 22.7萬元

2025、2026年度綜所稅稅率級距一覽 2025年度綜所稅 2026年度綜所稅 5% 59萬元以下 61萬元以下 12% 59萬元至133萬元 61萬元至138萬元 20% 133萬元至266萬元 138萬元至277萬元 30% 266萬元至498萬元 277萬元至519萬元 40% 498萬元以上 519萬元以上

綜所稅現行計算方式為「所得淨額」，即「全年所得總額」－「免稅額」－「標準或列舉扣除額二選一」－「特別扣除額（含薪資、身障、長照、教育等）」－「基本生活費差額」；得出所得淨額後，再乘上「適用稅率」，並減去「累進差額」，就會得到「應納稅額」。

財政部依據調整後的各項額度進行試算，2027年報稅時，年所得低於64.4萬元的單身上班族可免繳所得稅；若是租屋自住的雙薪家庭，年收合計在110.8萬元以下同樣可免稅；含2名6歲以下子女四口之家，且租屋自住者，年收合計168.5萬元以下免稅。

此外財政部也提醒，購買節能電器，每台最高可退2000元貨物稅的優惠措施，已延長至2029年12月31日；明年元旦起，無糖飲料將免徵貨物稅，彩色電視、錄影機等4項電器的課徵貨物稅規定也將同步刪除。