單身族年收64.4萬以下2027年免稅 綜所稅級距調整一次看
財政部27日在行政院會報告指出，明年民眾申報綜所稅時，基本生活費額度將增加3000元至21.3萬元，估計約有202萬戶受益；此外，立院正在審查增加長照特別扣除額，若完成立法，額度將從原本12萬元提升至18萬元。
除明年適用的綜所稅額度調整外，財政部也因應物價指數，對2027年申報前一年度綜所稅的免稅額、扣除額、稅率級距進行調整。其中免稅額將從每人9.7萬元提升至10.1萬元、滿70歲以上則提高至15.5萬元；標準扣除額也從13.1萬元調高至13.6萬元，有配偶者則加倍扣除；薪資與身障特別扣除額則提升至22.7萬元。
2025、2026年度綜所稅調整項目
2025年度綜所稅
2026年度綜所稅
免稅額
9.7萬元
10.1萬元
標準扣除額（單身）
13.1萬元
13.6萬元
標準扣除額（有配偶）
26.2萬元
27.2萬元
薪資、身障特別扣除額
21.8萬元
22.7萬元
2025、2026年度綜所稅稅率級距一覽
2025年度綜所稅
2026年度綜所稅
5%
59萬元以下
61萬元以下
12%
59萬元至133萬元
61萬元至138萬元
20%
133萬元至266萬元
138萬元至277萬元
30%
266萬元至498萬元
277萬元至519萬元
40%
498萬元以上
519萬元以上
綜所稅現行計算方式為「所得淨額」，即「全年所得總額」－「免稅額」－「標準或列舉扣除額二選一」－「特別扣除額（含薪資、身障、長照、教育等）」－「基本生活費差額」；得出所得淨額後，再乘上「適用稅率」，並減去「累進差額」，就會得到「應納稅額」。
財政部依據調整後的各項額度進行試算，2027年報稅時，年所得低於64.4萬元的單身上班族可免繳所得稅；若是租屋自住的雙薪家庭，年收合計在110.8萬元以下同樣可免稅；含2名6歲以下子女四口之家，且租屋自住者，年收合計168.5萬元以下免稅。
此外財政部也提醒，購買節能電器，每台最高可退2000元貨物稅的優惠措施，已延長至2029年12月31日；明年元旦起，無糖飲料將免徵貨物稅，彩色電視、錄影機等4項電器的課徵貨物稅規定也將同步刪除。
統一企業響應無糖飲料免貨物稅 茶裏王系列出廠價調降1元
其他人也在看
台灣反擊中國傾銷！我對中啤酒、鋼鐵下重手 關稅最高飆破50%！
財政部關務署今（27）日公告，針對自中國大陸進口的啤酒與特定熱軋扁軋鋼品確定課徵反傾銷稅。該項決定溯及自2025年7月3日起（民國114年），課徵期間為期五年。根據財政部及經濟部調查結果，兩項產品均涉及傾銷行為，對我國產業造成實質損害，依法啟動反傾銷救濟機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
主管月薪破10萬竟遭3銀行拒貸 房市專家曝離譜真相
台灣房市交易量急凍，央行在理監事會上決議維持利率與信用管制不變，市場資金仍然緊縮。在此背景下，房產達人孔祥合在臉書分享一起真實案例：一名大型企業主管，月薪十多萬元、帳戶長期維持兩百萬元以上餘額，房貸每月自動扣款從未延遲，條件相當良好，卻在申請新房貸時，連續遭到三家銀行拒絕，甚至差點背上百萬元違約金，原因竟然是一項聯徵系統的錯誤紀錄。中時財經即時 ・ 11 小時前
透天厝1樓堆貨被追稅？「1情況」地價稅竟差近30倍！房地稅率規定一次看
把自家房屋部分空間挪用作堆放貨物的倉庫，沒有對外營業，為何會被視為「非住家用途」，進一步影響課稅範圍？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
稅負再減輕！行政院調整明年免稅額 基本生活費升至21.3萬
此外，長期照顧特別扣除額部分，財政部規劃，將由每人每年12萬調高到18萬元，受益戶數35萬戶，增加減稅利益10億元。接著116年報稅（報115年）時，財政部也調高免稅額，由9.7萬增加4000元到10.1萬元，70歲以上為15.15萬元；標準扣除額單身提高5000元至13.6萬元，有配偶者為27....CTWANT ・ 4 小時前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
老派存股達人3／股災越跌越買！他年收息130萬 透露鴻海賣股時機
攤開Ryan爸爸目前5大持股，包括鴻海、神基、崑鼎、德麥及104。除權值股鴻海外，其他4檔都是低波動的冷門好股，在投資組合中扮演防禦性角色；存股資歷17年的他認為，進可攻退可守的配置，才能睡得安穩，財富也能穩健增長。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
年薪沒266萬別勞退自提？靠這招退休前有機會多賺690萬
報稅季延長至6月底，小資族節稅規劃成為當前財經焦點。理財專家闕又上深入分析20項節稅關鍵，提醒小資族「一個小決定可能替你省下上百萬」。他指出，每年節省1萬5千元稅金，若善用投資工具，40年後可能創造高健康2.0 ・ 1 天前
「小台積電」富邦0052拆股後恢復交易第一天！爆近27萬張大量奪成交王 吸金95億元
截至11:29，「小台積電ETF」富邦科技（0052）完成1拆7，股價從24萬多變成3萬多，今（26）日恢復交易第一天，股價最高觸及35.4元，隨後在32.33元附近震盪，上漲0.83%，成交量衝破20萬張居成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
巨金205億狂灌聯發科！Google自研AI晶片加速…2奈米TPU大單點火 問鼎成交金額王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（27）日開高107.7點至27,517.24點，最高一度上漲249.52點至27,659.06點，截至中午12時18分暫報27,530.48點...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
記憶體人踩人？南亞科爆最大違約交割「這檔」卻成替罪羊…下殺6%爆19萬張成交量 網：融資排隊出場
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（26）日台股加權指數收盤27,409.54點，漲497.37點，漲幅1.85%，觀察今日成交量排行前五名，記憶體指標股之一南亞科（240...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
驚爆鉅額違約交割！南亞科翻車噴量13萬張...記憶體3檔也入榜 這「PCB大廠」力拚守紅盤
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日開高走揚，最高觸27,349.73點，截至中午12點55分，仍持續走高當中，觀察盤中上市上櫃個股成交量排名...FTNN新聞網 ・ 1 天前
17萬人捶心肝！興櫃股王鴻勁上市首日翻倍站上3000元 一張現賺150萬元
興櫃股王鴻勁（7769）今（27）日以承銷價1,495元掛牌上市，以2,710元開出，開盤不到10分鐘，股價一度衝上3,000元，漲幅高達1倍之多大啖蜜月行情，一上市就強登台股第五高價股，可望問鼎前三強，成交金額逾70億元；抽中一張的投資人，若賣在此價位，則一口氣獲利入袋150.5萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
盤後籌碼／外資買超226億！這檔記憶體好慘 居買超榜首還重挫
美股全面收高，標普500上漲0.9%、那斯達克漲0.7%，帶動亞股投資情緒回溫。台股受到激勵，盤面氣勢強勁，加權指數終場暴漲497點收在27,409點，成交量放大至5,087億元。外資買超124億元，三大法人合計買超達226億元，終止連續賣超的低迷氣氛，激勵大盤重新站穩27400點。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
台積電logo大揭密！tsmc小寫意義、11個小黑點代表什麼？公司元老親自解釋
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著AI時代來臨，「護國神山」台積電（2330）營運成果更上一層樓，不只今年股價漲幅高達36%，市值更正式突破1兆美元，驚人...FTNN新聞網 ・ 1 天前
父霸氣幫兒償還800萬房貸 忘做一動作慘遭國稅局追繳55萬元
買房是多數人的夢想，許多年輕人為了成為「有殼一族」下手買房，但財政部高雄國稅局近期發現，有一名父親因兒子工作收入不足，無法支付購屋貸款，霸氣動用自有存款代兒子償還800萬元房貸，卻因此觸及贈與稅規定，遭國稅局追繳55萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
雙資強勢回補權值大復活 台股放量奪回27000點/南亞科違約風暴 極速行情下少年股神又落馬/無人機國防雙題材 雷虎漲停軍火線全面延燒｜Yahoo財經掃描
美股周二在降息預期升溫帶動下全面走高。隨著美政府關門危機落幕、零售銷售與PPI等延後公布的經濟數據顯示消費轉弱、通膨持續降溫，加上多位Fed官員釋出鴿派談話，市場押注12月再降息一碼機率升至逾8成，道瓊工業指數大漲1.43%，標普500指數漲0.91%，那斯達克指數漲0.67%，費城半導體指數小漲0.16%。個股方面，受Meta傳出洽談採用Google自研TPU晶片影響，輝達股價一度重挫逾7%，終場仍跌2.59%，壓抑科技股漲勢；相對地，Google母公司Alphabet續漲1.53%再創歷史新高，合作夥伴博通也漲1.87%。台積電ADR早盤一度大跌逾4%，盤中跌勢收斂，尾盤回到平盤，英特爾則是微升0.9%，反映市場對台積電提告前高層轉投英特爾事件的後續觀望氣氛。 亞股今日多數跟隨美股走揚。日股大漲1.85%，韓股同步勁揚2.67%；港股小幅收漲，上證綜合指數則是走弱，區域市場情緒普遍偏多。 在AI情緒回溫加持下，台股今（26）日一路震盪走高，終場大漲497.37點、收在今日最高價27409.54點，漲幅1.85%，成功收復27000點與10日線，成交值放大至5099.61億元，顯示資金回流力道強勁。權值股全面點火，台積電(2330)上漲25元收1440元，鴻海(2317)勁揚逾3%，聯發科(2454)在Google TPU與AI題材加持下攻上漲停鎖在1300元，帶動電子與AI族群人氣回籠；「小台積電」富邦科技(0052)完成一拆七後恢復交易，股價走揚，成交量爆出逾20萬張、穩坐成交王。題材股方面，軍工概念在總統賴清德拋出1.25兆元國防特別預算與國防部無人機採購案加持下全面點火，雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)等多檔亮燈漲停；矽光子與光通訊族群同樣強勢，波若威(3163)、光聖(6442)、聯亞(3081)等聯袂強漲，高價股力旺(3529)重返2000元大關、股王信驊(5274)收盤價再創新高，整體盤面多頭氣勢明顯轉強。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 22 小時前
小台積0052 分割題材降溫！主動式 ETF 「00981A 」逾10萬張大量奪「ETF成交王」
0052分割恢復交易第二天，有別於昨天爆量居台股以及ETF成交王，今（27）日降溫，第一名換主動式ETF-主動統一台股增長（00981A)，收盤成交量11.3萬張，居ETF成交王，專家提醒，要留意一下波動風險。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
台塑四寶發動！南亞傳報價調漲股價漲停慶賀 分析師喊：還有集團做帳行清
台塑四寶發動！南亞（1303）傳出全系列CCL（銅箔基板）產品報價調漲，今（27）日盤中放量漲停慶賀，截至上午10時30分，股價鎖在56.2元，成交量逾11萬張，另有6千餘張排隊等買，連帶激勵台塑3寶一同上漲逾3%。對此，分析師表示，台塑四寶由於股價跌深，再加上南亞產品漲價效應，集團做帳情況較為明顯。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
PCB全面狂飆！金像電直衝638元創天價、3檔同亮燈 AI伺服器火種一路燒旺台股
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（27）日迎來連四日反彈，盤中順勢攻上月線，市場情緒急速轉暖，而最亮眼的焦點毫無懸念落在PCB族群。從上游玻纖布、...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
記憶體股到底能不能買？法人給答案了
[NOWnews今日新聞]記憶體族群近期經常跌一天、漲一天，市場關心記憶體類股還能不能買進？統一投顧董事長黎方國給出肯定回應，看好股價到明年上半年都不用怕。黎方國表示，目前記憶體報價仍在漲，供給端增加...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前