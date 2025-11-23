單身族需要換大房嗎？30歲男住8坪套房陷兩難 網友：及時行樂更重要

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

不婚不生的單身族需要買房或是換更好的住所嗎？一名30歲男網友發文表示，自己目前住在桃園含機車位的小套房，不打算結婚生子。雖然考慮過換空間更大的住所，但也盤算著早點把房貸還完，就有機會提早退休，因此陷入兩難。對此，多數網友認為可以保持現況，也有一派網友認為可以嘗試換更好的住所。

一名年近30歲的網友表示，目前單身並且沒有打算結婚生子，因此在思考自己是否真的有換房、買車的需求。（示意圖／Unsplash）

一名網友在Dcard購屋版發文表示，自己年近30歲，目前住在桃園總價較低的八坪套房中，含機車位，貸款20年。他說明，目前單身並且沒有打算結婚生子，因此在思考自己是否真的有換房、買車的需求。

廣告 廣告

原PO補充，如果繳完目前貸款，便有機會提早退休，且住所附近台鐵站即將完工，捷運估計在10年內會蓋好，交通算是便利，也不常在家接待親友，但又怕未來後悔現在不夠努力，因此發文請教網友。

貼文一出，不少網友認為及時行樂比較重要，「如果現在就過得很舒服確實沒必要，錢拿去吃喝玩樂」、「房子夠住就好，小而巧，省錢自由」、「是想要還是需要 ，沒必要就不用」。更有網友建議「你就正常存錢投資，正常生活就好，10年後資金會上去，以後想換房再說」、「自住的話，自己舒服就好。不用在意貸款條件、增值」。

不過也有幾位網友建議可以到，「如果是我會想換個一房一廳，有沙發可以耍廢」、「有個小空間可以活動也不錯，不用什麼事情都在書桌或床上」、「如果是我，有能力的話會想要換大一點的房子，現在買小宅，但我想換個浴室能裝的下浴缸的家」。

更多FTNN新聞網報導

不婚不生就不用買房？他打算租房「退休回爸媽家住」 網一聽全搖頭：誰說一定是你的

存款150萬、月薪4萬！她苦惱「買小套房還是租屋」 網急勸：別衝動

「不婚、不生、不開車」買房更有優勢？ 一票網酸：那你住家裡就好

