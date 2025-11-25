少子化時代，有人不生，有人卻是求而不得，或事先未雨綢繆。一名44歲的女工程師，早在6年前單身時就凍卵，去年結婚後，立刻施行「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」，今年一舉得女，感恩節前，一家三口前往感謝院方。

逗著寶貝女兒，爸爸媽媽滿心寵愛。44歲的許小姐是科技業的女工程師，6年前單身的她就未雨綢繆，凍卵等待自己的Mr.right。





單身時就凍卵! 44歲女工程師求女成功

許小姐是科技業的女工程師 6年前單身時就凍卵 婚後立即進行「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」成功得女（圖／民視新聞）

廣告 廣告









新加坡籍的先生滿是疼惜，感謝太太的明智之舉，事先凍卵。兩人都是講求數據和效率的工程師，結婚後馬上與院方諮詢進行「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」。





單身時就凍卵! 44歲女工程師求女成功

許小姐與新加坡籍先生同為科技業工程師 先生感謝太太凍卵生女的辛苦（圖／民視新聞）









茂盛醫院執行長李俊逸醫師：「(女性)年紀高一點的狀況，第一個卵子數量會大幅度的下降，第二個妳的質量也會大幅度的下降，這兩個結果會造成妳未來取卵的困難性，也就是得到好胚胎的機率下降，所以鼓勵，如果還找不到合適對象，會建議趕快把卵子凍起來。」醫生語重心長地說，女性的內分泌AMH女性卵巢功能指數，會隨著年齡下降，卵子庫存量降低。近年來不少科技業菁英來求子，但年紀都不小，卵子質量降低。建議30歲以上女性最好每年抽血檢查AMH，適時凍卵保生機！





單身時就凍卵! 44歲女工程師求女成功

茂盛醫院執行長李俊逸醫師：女性年紀高一點的狀況子質與量會大幅度的下降 建議凍卵保生機（圖／李茂盛醫院提供）









原文出處：單身時就凍卵! 44歲女工程師求女成功

更多民視新聞報導

台灣凍卵三大新主力族群 醫曝「這年齡」前成功率最高、費用最低

試管嬰補助加碼到15萬 衛福部曬成果！第3萬名新生兒亮相

不孕症試管嬰兒補助4週年 迎逾3.1萬寶寶

