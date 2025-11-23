單身更急著買房？未婚戶長10年成長53.8萬 四大原因一次看
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導
房價居高，許多家庭購屋得靠雙薪，不過近年未婚戶長人數卻增加了? 根據內政部戶長婚姻狀況統計，截至今年第一季，所有戶長有971.4萬人，未婚戶長達171.8萬人，佔整體17.7%，六都及新竹縣市中，又以台北市佔比最高，達19.9%。而和十年前，2016年未婚戶長有118萬人，十年間多了53.8萬人，佔比增加了3.8百分點。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，戶長不完全等於屋主或購屋能力，未婚戶長人數增加，主要有四個原因，首先是而「新青安貸款」的優惠，也讓許多富爸媽，提早為年輕子女購屋並設籍登記自住。此外，「晚婚趨勢」促使現在年輕人就算有能力成家了，但仍不急著結婚，因此結婚和購屋的時間表乾脆分開進行，且「女性財力提升」，買房也不僅屬於男性的責任或重擔，置產成為個人理財的一部分，因此未婚族購屋比重大幅增加。
除此之外，也不乏為節稅設籍的戶長，今年「囤房稅2.0上路」，讓多屋族家庭透過分戶，積極安排家人或子女設籍，以便享有自住稅率，降低稅負成本，也讓非屋主的「名義戶長」、「單身幼齒戶長」增加。
進一步觀察，新北市未婚戶長十年間增加人數最多9.6萬人，其次為臺中市，也增加了8萬人。而以佔比變化來看，新竹縣增加最多，達4.8個百分點。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，雙北是經濟重心，上班族平均薪資略高，理財資訊豐富，也較有置產觀念，而新北房價較台北低，雙北的未婚者較有購屋置產的機會，加上新北人口基數龐大，未婚總人口為全台最多，因此增加狀況也最明顯；而台中近年重劃區推案量大，總價門檻較低，也吸引中南部未婚青年族啟動購屋計畫。
至於新竹縣成長最顯著，陳定中分析，新竹縣因周邊有許多科學產業園區，提供豐富就業機會，吸引大量高薪的科技新貴，購屋實力穩健，對於置產更具執行力；即使屬於外來上班族，長期對產業發展有信心，也更願意投入資產；加上縣府所在的竹北市，社會福利佳，強化移居設籍新竹縣的誘因，使新竹縣整體的未婚置產增加速度較快。
