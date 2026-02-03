單身河正宇對婚姻保持開放 自導自演新片拆解婚姻禁忌

單身的河正宇，坦言自己不反對婚姻，依然對婚姻保持開放態度。（采昌提供）

韓國男星河正宇自編、自導、自演的新片《四人行，不行》改編自西班牙電影《隱藏的情人》（Sentimental），並邀集孔曉振、金東旭、李荷妮攜手主演。有趣的是，片中4位主角中，河正宇是唯一的單身漢，他也試圖從自己的觀點去詮釋：「只要曾談過戀愛、與異性相處過，哪怕只有一點點類似經驗，其實都能理解並接受這個故事。」

42歲的金東旭曾在電影《B咖大翻身》《與神同行》等片與河正宇同台演出，這次透過《四人行，不行》首度與「導演河正宇」合作。金東旭表示，一直想跟河正宇再度合作，這回終於如願，面對全片大量台詞與表演能量，他也不喊辛苦：「這部作品的排練量，相當於其他5部作品加起來那麼多，也因為台詞特別多，演員默契相對重要。正宇哥比任何人都更了解我們的狀態，而他對演員的照顧也無微不至。」

廣告 廣告

金東旭在本片飾演表面看來冷淡，內心卻交織著自尊與敏感的獨立電影導演，更因為情感的長期消磨，與孔曉振飾演的老婆相敬如「冰」。不過現實生活已結婚2年的他，對片中的夫妻關係表示：「我還沒長時間經歷婚姻，不能說完全理解角色的夫妻情感，但如果想到長期交往的戀人，還是會有共鳴之處。」他自我反思，希望不要變成像角色那樣。他透露，「坦誠」是自己的夫妻經營之道：「坦誠最難做到，但也是最簡單的解決方法，所以我也努力保持坦誠，儘管仍有不足之處就是了。」

已婚的金東旭分享夫妻之道就是要坦誠。（采昌提供）

身為全片唯一單身的主要演員，河正宇也一派輕鬆表示：「從私生活角度來看，單身有優缺點。看到別人有家庭，確實會有些羨慕，但畢竟到現在都是自己選擇一個人生活，所以那份羨慕應該也只是短暫的。」他也補充：「我並不是反對婚姻的人，對未來仍然保持開放態度。」

《四人行，不行》翻拍自西班牙獲獎名作《隱藏的情人》，除了河正宇改編的韓國版，還有女星奧莉薇亞魏爾德（Olivia Wilde）自導自演的美國版《The Invite》。《The Invite》由塞斯羅根（Seth Rogen）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）、艾德華諾頓（Edward Norton）等主演，該片日前在日舞影展首映後大獲好評，多家知名發行商都對北美發行權展現高度興趣，最後由A24得標，據悉最高競標價格超過1200萬美元（約新台幣3.58億元）。

《四人行，不行》將在本週五（6日）於台灣上映，劇情描述貞雅（孔曉振飾演）與賢秀（金東旭飾演）結婚多年只剩下平淡乏味的日常，可是每到夜晚，樓上金老師（河正宇飾演）與秀京（李荷妮飾演）傳來的各種激情聲響，不僅打亂寧靜，也喚醒心底蠢蠢欲動的好奇與慾望。出於禮貌，貞雅邀請樓上夫妻共進晚餐。原本以為只是一次客套聚會，卻意外演變成一場笑料百出又充滿暗示的邂逅。更多消息，請上電影官方臉書粉絲團https://www.facebook.com/ccasiaworld與Instagram專頁https://www.instagram.com/caichang_film及Threads專頁https://www.threads.com/@caichang_film查詢。

更多鏡週刊報導

拍完《四人行，不行》 就得了盲腸炎 河正宇：八成是孔曉振害的

票房衝衝衝！《陽光女子合唱團》攻破4億台片影史第6

赴烏克蘭記錄《戰火下的毛孩》 她預立遺囑把房產留給同行者家人