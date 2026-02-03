單身河正宇對婚姻保持開放 自導自演新片拆解婚姻禁忌
韓國男星河正宇自編、自導、自演的新片《四人行，不行》改編自西班牙電影《隱藏的情人》（Sentimental），並邀集孔曉振、金東旭、李荷妮攜手主演。有趣的是，片中4位主角中，河正宇是唯一的單身漢，他也試圖從自己的觀點去詮釋：「只要曾談過戀愛、與異性相處過，哪怕只有一點點類似經驗，其實都能理解並接受這個故事。」
42歲的金東旭曾在電影《B咖大翻身》《與神同行》等片與河正宇同台演出，這次透過《四人行，不行》首度與「導演河正宇」合作。金東旭表示，一直想跟河正宇再度合作，這回終於如願，面對全片大量台詞與表演能量，他也不喊辛苦：「這部作品的排練量，相當於其他5部作品加起來那麼多，也因為台詞特別多，演員默契相對重要。正宇哥比任何人都更了解我們的狀態，而他對演員的照顧也無微不至。」
金東旭在本片飾演表面看來冷淡，內心卻交織著自尊與敏感的獨立電影導演，更因為情感的長期消磨，與孔曉振飾演的老婆相敬如「冰」。不過現實生活已結婚2年的他，對片中的夫妻關係表示：「我還沒長時間經歷婚姻，不能說完全理解角色的夫妻情感，但如果想到長期交往的戀人，還是會有共鳴之處。」他自我反思，希望不要變成像角色那樣。他透露，「坦誠」是自己的夫妻經營之道：「坦誠最難做到，但也是最簡單的解決方法，所以我也努力保持坦誠，儘管仍有不足之處就是了。」
身為全片唯一單身的主要演員，河正宇也一派輕鬆表示：「從私生活角度來看，單身有優缺點。看到別人有家庭，確實會有些羨慕，但畢竟到現在都是自己選擇一個人生活，所以那份羨慕應該也只是短暫的。」他也補充：「我並不是反對婚姻的人，對未來仍然保持開放態度。」
《四人行，不行》翻拍自西班牙獲獎名作《隱藏的情人》，除了河正宇改編的韓國版，還有女星奧莉薇亞魏爾德（Olivia Wilde）自導自演的美國版《The Invite》。《The Invite》由塞斯羅根（Seth Rogen）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）、艾德華諾頓（Edward Norton）等主演，該片日前在日舞影展首映後大獲好評，多家知名發行商都對北美發行權展現高度興趣，最後由A24得標，據悉最高競標價格超過1200萬美元（約新台幣3.58億元）。
《四人行，不行》將在本週五（6日）於台灣上映，劇情描述貞雅（孔曉振飾演）與賢秀（金東旭飾演）結婚多年只剩下平淡乏味的日常，可是每到夜晚，樓上金老師（河正宇飾演）與秀京（李荷妮飾演）傳來的各種激情聲響，不僅打亂寧靜，也喚醒心底蠢蠢欲動的好奇與慾望。出於禮貌，貞雅邀請樓上夫妻共進晚餐。原本以為只是一次客套聚會，卻意外演變成一場笑料百出又充滿暗示的邂逅。更多消息，請上電影官方臉書粉絲團https://www.facebook.com/ccasiaworld與Instagram專頁https://www.instagram.com/caichang_film及Threads專頁https://www.threads.com/@caichang_film查詢。
更多鏡週刊報導
拍完《四人行，不行》 就得了盲腸炎 河正宇：八成是孔曉振害的
票房衝衝衝！《陽光女子合唱團》攻破4億台片影史第6
赴烏克蘭記錄《戰火下的毛孩》 她預立遺囑把房產留給同行者家人
其他人也在看
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
痛別大S一年！言承旭見雕像「哭到雙眼紅腫」 被周渝民攙扶離場
男星言承旭、仔仔（周渝民）跟大S因為合作主演戲劇《流星花園》結下交情，昨（2日）也一同出席大S雕像揭幕儀式，期間言承旭更是哭到雙眼紅腫，離場時是被仔仔攙扶離開，顯見心情悲痛。蔡佩伶報導
不只彭小刀赴金寶山！高中同學也齊聚悼念大S：一下哭一下笑
大S昨（2日）逝世滿一週年，家人也選在這天進行雕像揭幕儀式，除了演藝圈星友到場參加外，大S高中的同學也都有現身，藝人彭小刀曬出眾人合影，感慨表示：「相信熙媛感到滿滿幸福」。蔡佩伶報導
安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？
睽違20年，時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集終於要在4月29日重返全台銀幕。在首波曝光的100秒預告中，好萊塢「三巨頭」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）驚喜合體。最令網友噴笑的是，「惡魔總編」米蘭達不僅毒舌依舊，更直接上演「極致失憶」，對著如今光彩奪目的前助理小安冷問：「她是誰？」完全展現出時尚女皇那份視他人如草芥的強大氣場。
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
袁惟仁病逝！女兒1月初見最後一面 「我很愛爸爸」吐遺憾
「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年57歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。
B2深夜追思！答應大S「1叮嚀」 承諾未來「效仿摯友」完成4件事
知名節目製作人B2（陳彥銘）於2026年2月3日深夜在Instagram帳號@b2_studio發布一篇感性長文，追思於2025年2月2日因流感併發肺炎逝世的大S（徐熙媛），並回應大S生前對他的叮嚀，公開承諾未來將效仿這位摯友，持續實踐4項精神。此文配以大S紀念雕像照片，表達深切懷念與決心。
服務業公敵／獨家！態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆
女星Melody（劉恭顯）主打「瘋癲貴婦」人設，辭去節目《11點熱吵店》後，主要作直播帶貨業績甚佳。但給人優雅、風趣印象的她，卻被爆出是「服務業殺手」，多名網友指她態度傲慢、咄咄逼人，甚至驚恐地說：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。
大戰一半「假髮」被打飛！他扯下拋向觀眾沸騰 曝超搞笑真相
美國一場拳擊比賽受到民眾的關注，但焦點不在拳擊手精湛的表現，而是假髮。拳擊手米勒（Jarrell Miller）1月31日對戰強敵伊貝（Kingsley Ibeh），他被連續重拳掀飛了假髮。米勒把假髮送給觀眾後，似乎整個氣勢大振，最後以2比1獲勝，甚至有評論員表示，「從未看過這種情況」。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
袁惟仁辭世！兒女發文道別 袁義揭逃避7年心境：算是扯平了吧
「小胖老師」袁惟仁今（2）日辭世，享年57歲，消息曝光引起許多親友趕到不捨，兒子袁義、女兒袁融晚間也分別po文跟爸爸道別，袁義提到這幾年逃避的心境，「像這7年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。這樣算是扯平了吧。」
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
馬如龍家49歲兒突倒地 疑心因性猝死！姊曝一度恢復心跳
已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍驚傳猝逝，得年49歲。黃人龍的姊姊、馬如龍四女兒黃詠淇昨（2）日陪同弟弟完成成人健檢後送他返家，未料短短2小時後，弟弟就被家人發現倒地失去意識，緊急送醫搶救仍不治。
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
謝金燕公開真實體重數字！揭超狂菜單：每天吃得好開心
娛樂中心／李明融報導「自律女神」謝金燕儘管已經51歲，但她經常分享自拍照，大方秀出線條清楚、狀態緊實的好身材，網友直呼「這真的不像50+的身材」，外界也很好奇她是如何維持卻從未發胖，謝金燕近日PO出最新量體重的照片，大方公開自己的超狂菜單，每天都吃得很開心。
網紅未婚懷孕嫁球星竟是噩夢？婚禮1個月後揭黑幕
娛樂中心／杜子心報導南韓網紅金智妍（김지연）外型甜美，在社群累積18萬粉絲追蹤，過去她因參加戀愛實境節目《戀愛捕手》走紅，2024年宣布與韓職投手鄭哲元未婚懷孕，同年產下一子，兩人直到2025年底才結婚並補辦婚禮，原本被視為修成正果的幸福婚姻，卻在婚禮結束短短一個月後急轉直下。金智妍近日透過律師正式提起離婚訴訟，首度對外揭露婚姻內幕，指控丈夫不僅對她施以家暴，還疑似發生婚外情，消息曝光後瞬間引爆南韓網友討論。
前夫袁惟仁過世 陸元琪承諾「紅毯替他牽女兒手」
袁惟仁2日過世，享年57歲。前妻陸元琪透露，早在一月初就已聽聞前夫住進加護病房，孩子們也都有前往探望，2日中午左右孩子接到袁惟仁病逝消息，一家三口情緒潰堤。事後，陸元琪也在社群上轉發女兒寫下的文章，並承諾「妳的紅毯，媽咪一定在，我會幫把拔牽好妳的手，幫把拔說：請你好好的愛我的寶貝女兒。」
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了