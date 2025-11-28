單身租屋年收64.4萬以下免繳稅 減稅幅度一次看
財政部宣布115年度綜所稅調整方案，將為全台696萬戶家庭帶來減稅福利！此次調整包括免稅額、扣除額與稅率級距的變更，使單身租屋族年收入64.4萬以下及雙薪家庭年收入110.8萬以下皆可免繳所得稅。政府還推出貨物稅優惠措施，包括節能家電減稅、無添加糖飲料免稅，以及小型小客車每輛最高減徵新台幣10萬元等，希望能減輕民眾尤其是年輕族群和家庭的經濟負擔。
財政部此次推出的減稅方案中，基本生活費從21萬增加到21.3萬，預計有202萬戶家庭受益。長照特別扣除額也提升至每人每年18萬元，這些調整將適用於明年5月申報的114年度綜所稅。在115年稅率級距調整方面，年所得超過59萬元者可減稅2萬元，年所得超過498萬元者最多可減稅21萬元，整體減稅利益預估達144億元。
對於不同族群而言，此次減稅措施的感受度各異。對有孩子的家庭來說，減稅效果較為明顯。以一個四口之家，孩子6歲以下，且有租屋支出的家庭為例，明年可減稅1200元，年所得168.5萬元以下將免繳所得稅。會計師羅友三表示，這項政策對準備生小孩的年輕夫婦較為有利，但稅率不同的族群獲益差異明顯，5%綜合所得稅率的族群減稅僅7500元，而40%稅率的族群則可減稅6萬元。
然而，政大財政系教授陳國樑認為，這次減稅措施實際上只是針對物價指數調整的亡羊補牢。他強調，真正讓民眾有感的是所得增加幅度大於稅負增加，而非單純的減稅措施。
在貨物稅方面，政府也推出多項優惠，包括節能家電減稅、無添加糖飲料免稅，以及電視機、錄影機、電唱機、錄音機等四項基本家電不課稅。此外，新購或汰舊換新小型小客車每輛最高可減徵10萬元。專家指出，雖然這些減稅措施能在一定程度上減輕民眾壓力，但若不解決物價高漲、薪資停滯等根本問題，民眾仍難以從經濟壓力中獲得實質緩解。
稅負再減輕！行政院調整明年免稅額 基本生活費升至21.3萬
此外，長期照顧特別扣除額部分，財政部規劃，將由每人每年12萬調高到18萬元，受益戶數35萬戶，增加減稅利益10億元。接著116年報稅（報115年）時，財政部也調高免稅額，由9.7萬增加4000元到10.1萬元，70歲以上為15.15萬元；標準扣除額單身提高5000元至13.6萬元，有配偶者為27
變相加薪！每人多扣3000元超有感 財政部釋出百億減稅利多
今年物價持續上漲，不論是補習費、房租還是日常開銷，家庭支出壓力有增無減。對許多納稅人而言，每年五月報稅時能否減輕負擔，成了關心焦點。財政部今（27）日公告，114年度每人基本生活所需費用金額為21.3萬元，較上年度調高3,000元，將在115年5月申報114年度綜合所得稅時適用，預計全台約有202萬戶納稅人受惠、總減稅金額高達129億元。
