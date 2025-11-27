單身租屋族年收64.4萬以下 明年度免繳綜所稅

20多歲的蕭小姐跨區到外縣市工作，在事務所上班的她目前是租屋族，每個月要支付1萬2000元的房租，不過房東希望她不要申報，才優惠她房租，因此也享受不到政府將祭出的免稅新制。

租屋族蕭小姐解釋，「合約也會說不可以申請這樣，所以租金方面他會比較優惠，不然就是要找可能願意讓我們申報租金的房東。」

租屋族黃小姐也表示，「因為薪資扣除額是可以直接適用，所以如果薪資如果直接可以扣更多，當然是對我們來說會比較優惠。」

財政部指出，調高2026年度每人免稅額和標準扣除額後，以各種情境計算，單身租屋族年所得64.4萬元以下免繳綜所稅；而雙薪租屋家庭年薪110.8萬元也免稅；四口之家租屋，且養育2名6歲以下幼兒、年薪168.5萬元以下，同樣不必繳稅。

會計師陳柏華指出，「如果三代同堂，再有長輩進去的時候，其實就會高達220多萬，免稅額本來這次也會調高4000塊，那是所有的納稅人不管他是5%的、12%的，或最高到40%，所以是雨露均霑。」

行政院指出，明（2026）年報2025年度綜所稅，稅負會再減輕，包括調高每人基本生活所需費用為21.3萬元，較前一年度再增加3000元，正在立院審查的長照扣除額也可望提高到18萬元，免稅額和標準扣除額也都上調，預計受益戶數達696萬戶。

政大財政系教授兼系主任陳國樑認為，「其實並不是說就是真的給你一個優惠，所以今日這個減稅，其實只是因為物價上漲到一定程度了，所以去調高一些扣除的金額，希望能夠讓大家的負擔能夠減輕一點。」

財政學者認為，若要進一步照顧低所得弱勢族群，稅制調整效果較有限，透過編列支出來扶助弱勢族群，更可以明顯改善。