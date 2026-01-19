單身老翁罹癌把握僅有時光旅遊 外出房門未上鎖「百萬現金+黃金全遭洗劫一空」 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

桃園一名單身的張姓老翁，日前被診斷出罹患大腸癌第三期，於是他決定把握最後時光，帶著百萬現金及黃金開始旅行，沒想到首站到了花蓮後，卻在離開房間外出時未將房門上鎖，結果現金與黃金竟全數遭竊。而警方也循線逮捕到潘姓竊賊，訊後依竊盜罪嫌將他移送偵辦。

警方指出，張男是在14日從桃園搭火車前往花蓮旅遊，他擔心外出期間家中的現金與黃金恐遭宵小覬覦，竟將所有現金與黃金都帶在身上，沒想到他從旅館外出時忘記將房門上鎖，所有財物竟全部不翼而飛。

張男向警方表示，儘管失去全部家當，他也看得很開，直言自己已是將死之人，錢財只是身外之物，警方在了解案情後也展開調查，調閱旅館周邊的監視器畫面，迅速鎖定潘男涉有重嫌。

警方指出，潘男是在旅館內發現張男攜帶沉重包包，認為包包應該有不少貴重財物，才會趁他房門未鎖之際潛入行竊，而潘男得手後還不斷變換交通工具，甚至在桃園買了一輛新車，然後再與妻子一同返回花蓮，警方也順利將兩人逮捕，並起獲遭竊的現金、黃金。

由於張男已經身無分文、警方也協助購買區間車車票，讓他能平安返回桃園，全案訊後依加重竊盜、贓物、《洗錢防制法》等罪嫌，將潘男夫妻檔移送花蓮地檢署偵辦。

照片來源：翻攝畫面

