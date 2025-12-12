單身、同婚皆受惠，人工生殖法案通過！華育徐明義教授：現在「凍卵」正是規劃生育的好時機

行政院會日前正式通過《人工生殖法》修正草案，擴大人工生殖法適用對象，這是台灣生殖醫學史上的重大里程碑！新法將適用範圍大幅擴及「單身女性」與「女女同婚」伴侶，意味著生育不再受限於傳統婚姻關係，女性將擁有更完整的生育自主權。

面對這波生育政策，被譽為「AMH之父」的華育生殖醫學婦產科診所院長徐明義教授提醒：「法律可以隨時代修訂，但卵巢的生育時鐘無法逆轉。」並呼籲女性應將此次修法視為「生育起跑線」。他提醒，修法提供的是選擇的可能性，而非延後規劃的理由。現在開始進行「凍卵」計畫，正是為了在關鍵時刻，能為未來保留更多主動權，在關鍵時刻擁有較具彈性的生育選項。

看到 AMH 數值較低的那一刻，她決定先為未來的自己做準備

一名30多歲、曾在華育凍卵的女性表示，當時她看到AMH檢測廣告後決定與一群同齡朋友一同前往檢測。結果出爐時，同行友人的指數多落在4點多，而她的數值卻不到2，顯示卵子庫存量明顯偏低。

她透露，自己自高中起便受甲狀腺亢進影響，深知可能影響排卵功能，因此看到檢測數據當下，便認為「不能再拖，是時候凍卵」。她也強調，多數女性仍不清楚卵子屬「庫存概念」，一旦下降便無法回補，「20幾歲不想生，不代表未來不會想要。凍卵是讓未來的自己保留一個不後悔的選擇。」

身為女同志族群，她進一步說明，過去因台灣《人工生殖法》未開放給女女伴侶，許多人不得不遠赴海外，「光我朋友去美國做，就花了將近200 萬。」如今修法即將落實，表示相當期待。

法案通過只是第一步，「卵實力」才是決勝關鍵

徐明義教授指出，許多女性誤以為等時間快到再開始規劃即可，但醫學數據顯示，35歲是女性生育力的關鍵分水嶺，卵子數量與品質會開始急劇下降。不僅如此，徐明義教授還將 AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）比喻「卵巢的存摺」，建議 25 歲以上的女性應至少檢測一次AMH，以科學數據掌握自己的卵子庫存量。

徐明義教授強調，凍卵的價值在於「將年輕、品質好的卵子保存下來」，這是一張對抗時間的安心保單。隨著借精生子即將合法化，未來單身女性及女女伴侶若想使用「捐贈精子」進行試管嬰兒，自身卵子品質將是成功懷孕的關鍵。因此，趁著年輕或卵巢功能尚佳時凍卵，就是為修法後的絕佳時機，規劃未來生育計畫的好機會。

在生育規劃上，除了身體與時間的準備，財務安排同樣是許多女性關心的重點。自 113 年起，華育生殖醫學婦產科診所通過財政部核可，成為全台僅有兩家取得資格的自費試管診所之一，其合規的生育檢查與治療項目，相關醫療收據可依法申報醫療費用扣除。

徐明義教授補充說明，依現行規定，AMH 檢測、生育力評估、凍卵、凍胚及試管嬰兒等合規項目，其收據皆可列入醫療支出扣除範圍。透過制度面的支持，讓女性在進行生育規劃時，得以同時兼顧健康、時間與財務彈性，減輕長期準備過程中的經濟壓力。

拒絕過度刺激，客製化療程打造「舒適凍卵」體驗

過去許多女性對凍卵卻步，是擔心取卵過程中的「卵巢過度刺激症候群（OHSS）」帶來腹脹或腹水等副作用。對此，預防勝於治療，一定要在取卵前規畫安全的方式避免卵巢過度刺激的發生，徐明義教授指出，現代生殖醫學已走向「精準化」與「預防醫學」。

此外，華育生殖醫學婦產科診所採用「客製化」療程，根據顧客的AMH數值與體重精算劑量，目標是獲得「最適當的取卵數」而非盲目追求數量，有效平衡療效與安全性。針對多囊性卵巢（PCOS）等高風險族群，徐明義教授更採取「分段治療」策略，將取卵與植入分開進行，避免過度刺激的風險，讓凍卵過程更加舒適又安全。

台積電等級實驗室把關，基因篩檢守護下一代健康

當法規開放單身與同婚女性能使用捐贈精子時，如何確保胚胎健康成為下一個關注焦點。徐明義教授強調，這不僅關乎精子品質，更仰賴頂尖的實驗室技術。華育以「台積電等級」做為比喻，打造的高規格胚胎實驗室，透過嚴謹的實驗室環境與流程控管，擁有高於平均卵子解凍存活率，確保珍貴的卵子在解凍後依然健康。

此外，針對借精或高齡備孕，徐醫師倡議「孕前檢查」概念，透過 PGT-A（胚胎著床前染色體篩檢）與 PGT-M（單基因遺傳疾病檢測）技術，能精準篩選出健康胚胎，阻斷遺傳疾病風險，大幅提升植入成功率並降低流產率。在人工生殖大躍進的現代，華育生殖醫學婦產科診所以數據化診斷與頂尖技術，全力支持每一位女性實現生育夢想。

