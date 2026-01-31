《單身》海王「她不懂戀愛」失言翻車 惹到洪真慶下場曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕《單身即地獄3》「海王」李官熙最近原想在節目中「做效果」，沒想到一腳踩雷，惹到MC洪真慶，引發一場「綜藝發言修羅場」。

事件起因為李官熙在個人YouTube節目中一邊看《單身即地獄5》，一邊評論主持群，話鋒突然轉向MC洪真慶，直言對方「好像也不太懂戀愛，卻一直評價別人的感情」，甚至補刀說「我們兩個好像不太合，看了有點生氣」。

一連串發言被網友截出後，瞬間點燃輿論怒火，不少人直批李官熙「太沒禮貌」、「這不是吐槽，是攻擊」。

風向一面倒之下，李官熙頻道火速將該集設為非公開，但止血還不夠，真正的關鍵轉折出現在洪真慶本人出手。

昨(31日)洪真慶直接在社群公開兩人的私下對話，幽默配上一句：「《單身即地獄》怎麼變成《道歉地獄》？」一句話先化解尷尬，讓整起事件畫風急轉彎。

對話中，李官熙語氣明顯收斂，坦言：「原本只是想搞笑，結果卻造成傷害，真的很抱歉。」強調自己非常尊敬洪真慶，「就算被罵也沒關係，但不希望姊姊因此難過」。

洪真慶的回應，被網友狂讚是「教科書級降溫」。她不僅安撫對方「道歉可以停了」，還反過來邀請李官熙來上自己的 YouTube 節目《學習王真天才》教她打籃球，最後丟下一句「祝你今天過得開心」，完美替這場風波畫下句點。

不少網友看完直呼「洪真慶情商真的太高」、「一來一往，高下立判」。也有人感嘆，李官熙從《單身即地獄3》爆紅後，爭議體質始終在線，但「搞笑跟失言之間，真的只差一句話」。

