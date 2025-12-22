單身12年！DJ圓圓迎跨年期待新戀情 羞曝理想型條件

DJ圓圓2025年除了推出單曲、在大陸主持外景節目，也解鎖桃園雲豹飛將的主場MC，她表示2025年是她的豐收年，飛行次數總共122趟，並圓夢登上《台北最High新年城-2026跨年晚會 》，與吳姍儒、黃豪平、夏和熙擔任主持人。對此，她開心表示「這是連續15年都在舞台上陪伴大家跨年，從一開始馬來西亞新山主持跨年，經過15年終於回到自己的居住地台北，成功達成自己心中的主持里程碑。」也透露目前已單身12年，期待2026年會有新戀情。

DJ圓圓將擔任《台北最High新年城-2026跨年晚會 》主持人。

15年來的DJ圓圓主持過的跨年城市非常多，包含馬來西亞新山、嘉義、宜蘭、南投、雲林西螺、新竹、台中麗寶樂園，台北的美麗華跨年；她透露印象最深刻的是，一開始主持跨年，就連續2年跟吳宗憲一起在馬來西亞新山，有綜藝大哥的加持，讓她的主持功力彷彿吃了大補丸，最有趣的是，沒想到15年後居然可以跟吳宗憲的女兒吳姍儒一起在《台北最High新年城-2026跨年晚會 》主持。

除了要主持跨年外，DJ圓圓此次還將擔任開場舞的表演，挑戰「小三高」，小高台、小高的高跟鞋，以及舞蹈難度偏高，她透露「我最近每天睡覺都會夢到我在跳舞，在這麼多人面前要跳開場舞，真的覺得很緊張，因為我跳的那個舞難度很高，又要穿高跟鞋跳舞，有移動的機關，覺得很棒，對我來說是非常棒的挑戰，可以主持又可以跳舞又可以唱歌，對自己有這樣的技能覺得蠻開心的。」

她自爆近期都沒在運動，而這次的舞蹈強度又很高，舞蹈動作非常連續，沒什麼時間可以休息，每練完一次她就得躺在地上喘30秒，她苦笑表示，希望正式表演可以不會這麼喘。另外，這次在《台北最High新年城-2026跨年晚會 》，DJ圓圓除了主持、跳開場舞外，所有的廣告配音也都由她一手包下，她戲稱自己是「女版阿拉丁」，許願什麼都能夠達成。

DJ圓圓透露近期都沒在運動，而這次的舞蹈強度又很高，沒什麼時間可以休息。

單身12年的DJ圓圓，坦言每年的12月對她都是一個大考驗，雖然自認放棄愛情，生活都被工作填滿，但在冷冰冰的冬日裡，加上12月會遇到聖誕節、跨年，接著還有農曆年及西洋情人節，她還是希望有一個人可以陪在身邊，尤其是跨年，即使一起在後台聊天、有人陪伴的感覺還是很不一樣。

DJ圓圓期待2026年會有新戀情。

為了終結12年的單身，DJ圓圓也很積極的拜月老，還找了會通靈的老師幫忙算命，老師直指2026年3月會出現一個非常棒的對象，她開心的說「我現在除了工作之外，連我的毛細孔都全心全意期待，明年3月會出現的對象，希望屆時可以順利終結12年的單身紀錄。」並開出理想型的條件，包含「長相端正、能力比她好，加上有點腹肌。」

2025年末，DJ圓圓也幫自己2025年的表現打80分，自認KPI都有達成，展望2026年，她也希望可以擁有更多屬於自己的節目。

《中天提醒您|民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

