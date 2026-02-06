《單身5》李省勳年薪破千萬！超狂背景瘋傳：爺爺是前總統

娛樂中心／游舒婷報導

Netflix戀愛節目《單身即地獄》推出後大受歡迎，今年已經到第五季，出演嘉賓背景越來越厲害，在這禮拜公開的節目中，一名嘉賓李省勳終於配對成功到天堂島，公開職業後竟是年薪千萬的「量化交易員」，更有謠言傳說他是前總統的外孫，超狂背景讓觀眾相當驚訝。

《單身即地獄5》男嘉賓李省勳先前曾捲入桃色風波。（圖／翻攝自Netflix）

先前節目播出後，網路上就傳出李省勳疑似劈腿、約炮的醜聞，不過本人之後透過IG否認。由於節目規定必須配對成功、到天堂島約會後才能公開職業、年齡，這讓觀眾相當好奇一直到節目後半部都還沒配對成功的李省勳背景。

而這禮拜公開的最新集數中，李省勳配對成功到天堂島，沒想到他的學歷、背景一公開讓大家相當驚訝。李省勳畢業於加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）、做過AI相關工作，還在google當過工程師，現在則是「量化交易員」。

聽到李省勳的職業，棚內的主持人各個露出驚訝的表情，主持人李多熙更說，量化交易員的年薪堪比董事長等級，後續網友更透露，這份職業的年薪可達台幣千萬元。事實上，先前甚至傳出他是前總統李明博的外孫，不過這個傳言並沒有被節目組或是本人證實。

《單身即地獄5》李省勳（左）是量化交易員，年薪破千萬台幣。（圖／取自Netflix）

而這季的高材生不只李省勳，另一名女嘉賓朴喜珗也是就讀卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）的高材生，倆人互相了解後也直呼彼此背景超像，直接用英文大聊特聊，讓網友們也直呼他們超級相配。

