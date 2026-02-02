《單身5》李省勳遭爆「劈腿慣犯」 製作單位首發聲

《單身即地獄5》嘉賓李省勳捲入私生活爭議。（圖／翻攝自netflixtw）





南韓戀愛實境節目《單身即地獄》第5季開播後話題不斷，成員們在島上的表現引爆社群討論外，感情生活也遭到起底，其中長居在美國紐約的男嘉賓李省勳捲入私生活爭議，他本人在IG否認後，隨即刪除社群帳號，製作單位也回應了。

《單身即地獄5》開播沒多久後，李省勳就遭到一名自稱是Kevin的網友爆料，表示兩人約出來見面後，對方的感覺不像是認真想談感情，反而像是在搜集話題；另外，李省勳也被爆在與TikTok百萬網紅Hena Yang交往期間慣性劈腿、不忠，爭議持續延燒。

對此，李省勳曾在IG發聲否認出軌、劈腿等傳聞，沒多久他就直接刪除社群帳號，而《單身即地獄5》製作單位在今（2）日也回應韓媒，「在跟嘉賓確認後，那些爆料不是事實。」



