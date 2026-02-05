《單身5》「海后」再爆爭議！男嘉賓狠嗆：想回地獄 尷尬畫面被拍

記者陳宣如／綜合報導

向來因感情態度引發兩極討論的崔美娜秀，再度成為《單身即地獄》第5季最具爭議的焦點人物。她在節目中頻繁於多位男嘉賓之間遊走的行徑，不僅讓部分觀眾在社群上猛烈批評，甚至出現「綠茶」、「海后」等尖銳評論，棚內主持群也屢屢表露困惑與無奈，難以理解她的決策邏輯。最新播出的集數更將這股爭議延燒至天堂島，現場氣氛緊繃，男嘉賓宋承一首度在鏡頭前脫口直言「我想回地獄島」，而主持人也透露，製作單位曾多次訓話，提醒主持群點評必須收斂，相關畫面播出後迅速引發熱議。

崔美娜秀遊走多位男嘉賓之間，遭封「海后」。（圖／翻攝自Netflix IG）

在最新集數中，崔美娜秀與宋承一成功配對前往天堂島。節目過程中，她坦承對自己的情感仍在整理中，表示「如果下次有機會，我想試試省勳」，同時也提到對其他男嘉賓琇濱仍抱有好感，言語間顯示她在多位對象之間難以做出決定。承一聽後直接指出，她需要先搞清楚自己的心意，並認為光是專注於一段感情已相當不易。然而，美娜秀仍在多位男嘉賓之間反覆猶豫，不斷提起各方好感，讓現場氣氛顯得緊張而微妙。

《單身即地獄5》崔美娜秀（如圖）在多位男嘉賓之間周旋。（圖／翻攝自Netflix）

隨著對話持續，承一逐漸收斂耐心，直言「隨便你……你想怎樣就怎樣吧」，最終坦言與她相處「壓力很大」，並重申「我想回地獄島」，成為節目開播以來首次有嘉賓在天堂島公開表達想返回地獄島的案例。這段互動，也讓主持群與鏡頭前觀眾直觀感受到美娜秀尚未釐清的心態與多方周旋的狀況。

宋承一（如圖）與崔美娜秀配對成功來到天堂島，卻坦言壓力太大想逃回地獄。（圖／翻攝自Netflix）

棚內主持群的反應同樣引人注目。李多熙表示，承一在鏡頭前說出了大家心中所想卻不敢說的話，讓她直呼「無比暢快」；洪真慶則透露，主持群在節目拍攝期間曾多次被製作單位提醒，點評需收斂語氣，不可過於犀利，因此承一的發言在某種程度上替主持人「表達了心聲」，讓節目現場氣氛充滿張力。

畫面播出後，相關片段迅速在社群平台發酵，不少網友表示對承一好感直線上升，留言寫道：「承一總是把大家心裡的 OS 說出來」、「笑翻，根本大家的嘴替」，也有人建議節目組「可以考慮讓承一擔任下一季主持人之一」。網友普遍認為，這段互動既真實又充滿戲劇性，也再度將《單身即地獄5》的話題熱度推向新高峰。

