單身7年首被搭訕！郭書瑤遇高帥男要IG 哀嘆：大家已經不認識我了

女星郭書瑤（瑤瑤）出道多年，近日她公開透露已經單身7年，更慘遇曖昧對象單方面消失，近日她登上東森綜合節目《小姐不熙娣》，再度談及感情生活，並提及先前在台北信義街頭遭搭訕的經歷，對方的反應讓她相當悲喜交加。

郭書瑤透露，她近日與妹妹一起走在信義區，遇到2名高帥男主動向前搭訕要IG，起初她以為對方是要搭訕妹妹，沒想到是要自己的聯繫方式，「然後我就給他了，我覺得他可能回去會覺得我在鬧，可是我就是給他我本人官方的IG」。

郭書瑤在信義區街頭遇高帥男搭訕。（圖／翻攝自YouTube @小姐不熙娣）

郭書瑤坦言，自己過去從來沒有在台北街頭被搭訕過，直到前2週跟妹妹一起走在街頭時才第一次遇到，雖然一方面感到有點開心，但一方面也感嘆：「我已經到可能大家都已經不認識我了，所以才會有人來搭訕」，心情有點難過。

而已經單身7年的郭書瑤，有一個眾所皆知的擇偶條件「180公分又要帥」，她提及因為自己單身太久，身旁好友都為她的感情操碎了心，鍾瑶甚至只要走在路上遇到180公分的帥哥，就會上前詢問：「你有女朋友嗎？你知道郭書瑤嗎？你喜歡她嗎？」只要對方點頭，就直接強拉至郭書瑤面前交換聯絡方式。



