單身7年！郭書瑤偏愛「怪咖型」 慘遭約會對象斷崖式封鎖：該做的都做了

女星郭書瑤23日和姚淳耀一同出席新劇《何百芮的地獄戀曲》媒體訪問，大方分享擇偶條件，直言自己就是外貌協會，而撇開最終沒有結果的某任約會對象不算，她已經單身邁入第7年，更罕見透露，多年前曾和一名對象曖昧近半年，但最後被「斷崖式封鎖」，讓她相當受傷，還將這段經歷寫進歌裡。

女星郭書瑤（左）23日和姚淳耀（右）一同出席新劇《何百芮的地獄戀曲》媒體訪問，大方分享擇偶條件。（圖／記者 伍映澄 攝）

談到喜歡對象的類型，郭書瑤直言自己偏好「怪咖」，笑說喜歡那種「可以自己跟自己玩，也願意跟別人互動，喜歡行為舉止非常冷的人類。」被問是否仍是「外貌協會」，她毫不避諱承認：「我是啊，沒有改變過。」表示這樣的外型確實比較容易吸引她，也希望收入能穩定，那萬一長得帥但沒錢ok嗎？郭書瑤秒回：「我不相信超級帥的人沒有錢，這個邏輯不對。」還笑稱世界就是不公平，長得帥又漂亮的人通常條件也不差。

那如果是年下「小鮮肉」可以接受嗎？郭書瑤先是大方表示：「他OK我就OK啊！」接著自嘲，現在最大的問題是「沒有人要跟我約會」。她透露，劇組人員其實相當熱心幫她介紹對象，甚至曾有製片人介紹一名「富可敵國的二代」，還找來阿KEN一起吃飯活絡氣氛，但她無奈說：「不來電就是不來電」，最後並沒有後續發展。

郭書瑤（右）談到喜歡對象的類型，直言自己偏好「怪咖」。（圖／彼此影業 提供）

而郭書瑤也罕見談起一段讓她相當受傷的經歷，她透露多年前曾跟一名曖昧對象往來約半年，「該做的事情都做了，我覺得在一起了，但對方可能覺得沒有。」沒想到最後對方卻無預警消失，遭「斷崖式封鎖」。

郭書瑤坦言，這段經歷讓她非常受傷，「我好不容易敞開心房，有一種一場空的感覺。」她甚至寫成歌抒發情緒，花了一年快兩年才慢慢走出情傷，「我不容易暈船，但我暈可以暈很久。」

值得一提的是，郭書瑤先前曾被傳和老闆春風秘戀，她今天被問到此事再次強調這是「無中生有的緋聞」。更提到，她因此被擋掉桃花，「我真的很難過，因為對方很帥，然後是圈內人。」她無奈說，對方認為，既然新聞都寫了，就一定會有人相信，「既然大家都覺得妳是別人的女生的話，那我就不碰。」

郭書瑤自曝曾慘遭約會對象斷崖式封鎖。（圖／記者 伍映澄 攝）

儘管已經單身邁入第7年，郭書瑤表示，自己其實很享受單身生活，「單身自由度很高，想做什麼就做什麼，甚至可以幫別人帶小孩。」她也樂在接受身邊親友、劇組幫忙介紹對象，看大家積極牽線反而覺得很有趣。

