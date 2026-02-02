單車勇士北高騎行 倡癌後重生

為響應2月4日「世界癌症日」，癌症希望基金會2日在台北市政府前廣場舉行「健康台灣，讓希望滾動全台」北高雙城自行車騎行挑戰。

記者戴淑芳∕台北報導

響應2月4日「世界癌症日」，癌症希望基金會2日正式啟動「健康台灣，讓希望滾動全台」北高雙城自行車騎行挑戰，呼籲社會團結支持，車隊將於3天內完成超過400公里的挑戰，象徵陪伴癌友從治療走向重生。

本次世界癌症日北高騎行挑戰由癌症希望基金會副董事長羅盛典醫師發起，動員許多癌症醫護團隊共襄盛舉，3天已號召近百位醫護人員與志工參與，其中8位勇士將3天全程參與。

衛福部次長莊人祥、運動部次長鄭世忠、國健署署長沈靜芬，立法委員陳菁徽、王正旭等人一同騎乘YouBike，陪伴車隊自台北市政府前出發，繞行台北101大樓。最後羅副董車隊在眾人歡送下正式啟程，展開這場橫跨400多公里的挑戰之旅。

莊人祥指出，癌症已經連續43年高居國人十大死因之首，政府正推動以「預防、篩檢與早期介入」為核心的國家癌症防治政策，並逐步將癌症視為可長期共處的慢性疾病。

鄭世忠強調，未來將持續透過跨部會合作，提升癌友參與運動的可近性，協助癌友將運動融入日常生活，活得更健康。

癌症希望基金會董事長莊國偉表示，國內外實證研究顯示，規律且適切的運動有助於癌後恢復、減輕疲憊感，並協助癌友重建生活節奏。此次北高騎行不是一場競速活動，而是一場「陪伴行動」，由醫護人員與志工親自完成全程，希望向癌友傳遞「你不孤單」的支持與鼓勵。