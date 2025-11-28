單車族注意！50歲男長途騎乘後「下面麻麻」影響性生活

天氣轉涼，不少民眾選擇在白天騎單車運動，但長時間騎乘可能帶來意想不到的健康問題。一名50多歲的周姓男子熱愛周末騎單車，卻在一次長途騎乘後，發現會陰部出現持續性麻木感，症狀逐漸加劇甚至影響到性生活。

一名50多歲的周姓男子熱愛周末騎單車，卻在一次長途騎乘後，發現會陰部出現持續性麻木感。（示意圖／Pixabay）

中醫師許哲維分享，這位周姓男子起初以為會陰部的麻木感只是坐墊不適或疲勞所致，未加以重視。然而，當症狀持續惡化並影響性生活後，他才前來就診。經中醫辨證，周先生屬於肝氣鬱結，肝經氣血運行不暢，再加上長時間保持同一姿勢騎車，導致會陰部的肝經受到壓迫，氣血循環受阻。

許醫師為周先生在太衝、三陰交等穴位進行針灸治療，同時配合膈下逐瘀湯服用，並建議他變換騎乘姿勢與調整坐墊。經過約兩週的治療，周先生的會陰部麻木感明顯緩解，性生活狀況也獲得改善。

許哲維解釋，會陰部位於外部生殖器與肛門之間，負責掌管生殖器、肛門括約肌及周圍皮膚與肌肉感覺。由於這個區域的神經較為淺表，若長時間騎乘在狹窄、堅硬的坐墊上，重力會壓迫會陰區軟組織與恥骨下端，容易引起麻木、刺痛等不適，嚴重時甚至影響性功能。

許哲維解釋，會陰部位於外部生殖器與肛門之間，負責掌管生殖器、肛門括約肌及周圍皮膚與肌肉感覺。（圖／Photo AC）

為預防會陰部不適，許醫師建議騎車愛好者應注意坐墊與姿勢調整。選擇中空型或加寬坐墊可減少會陰部壓力。正確的騎乘姿勢是當腳跟踩在踏板6點鐘位置時，確保腿伸直但不抬臀，也可用內側褲長乘以0.883計算坐墊高度。膝蓋在3點鐘位置時，應垂直對應踏板軸心。

把手高度方面，公路車應比坐墊低2至5公分、登山車可與坐墊齊平或略高、長途騎行則建議把手略高以減輕腰部壓力。騎乘時穿著有襯墊的自行車褲，並於每20至30分鐘變換姿勢、站立踩踏，都能有效預防會陰部不適。

對於輕微症狀或日常保健，許醫師推薦中藥泡腳輔助緩解法。（圖／Pixabay）

對於輕微症狀或日常保健，許醫師推薦中藥泡腳輔助緩解法。可用35至45度的溫熱水加入川芎、大花咸豐草、艾葉、當歸、乾薑、桑枝等中藥材，採坐姿泡腳約20分鐘，水位略低於膝蓋中點，促進下肢氣血循環、舒緩筋骨緊繃。過程中搭配腹式呼吸練習，有助於放鬆骨盆底肌群。

許醫師特別提醒，若民眾符合以下危險因子超過兩項，應尋求醫療介入：骨盆前傾、坐墊過窄或無凹槽、上半身過度前傾、騎乘時間過長且不變換姿勢、長期久坐、慢性壓力、焦慮，或骨盆曾外傷或接受過骨盆腔相關的手術。透過適當的預防措施和及時治療，單車愛好者能夠享受騎乘樂趣同時保護身體健康。

