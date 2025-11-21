單車漫遊花蓮 擁抱湖光山色

記者李佩玲／專題報導

秋冬之際，又到了適合單車漫遊的季節。花蓮縣擁有多條特色自行車道，如擁抱湖光山色的「鯉魚潭環潭自行車道」、可輕鬆享受森林浴的「大農大富平地森林園區自行車道」，以及亞洲唯一橫跨2個板塊的「玉富自行車道」等；不妨趁著假期到來，安排一趟單車輕旅，以時速15公里的速度，探索花蓮之美。

鯉魚潭絕美景致 輕鬆愜意

鯉魚潭位於壽豐鄉池南村鯉魚山腳下，因東傍鯉魚山而得名。全長約5公里的「鯉魚潭環潭自行車道」，十分適合全年齡層，不需要極佳的體力就可以輕鬆騎完全程。遊客來此，可先造訪鯉魚潭遊客中心，內部設有展示館，以模型、豐富的照片與圖文解說，介紹鯉魚潭的形成與自然景觀，以及在地原住民文化。遊客中心也提供腳踏車租借服務，民眾可以騎上單車，沿著依山傍水的環潭自行車道前行，享受林間拂來陣陣充滿芬多精的沁心涼風，另一側則是波光粼粼的鯉魚潭，擁抱湖光山色，令人感到輕鬆愜意。若覺得短短幾公里的環潭自行車道不夠過癮，還可騎往白鮑溪，體驗不同風格的山中景致，或是沿著台9線往南騎到豐田，參觀移民村，認識縱谷的人文歷史。另外，標高601公尺的鯉魚山上更有數條森林步道，站在制高點的觀景臺上可以眺望雄偉的中央山脈、奇萊山，以及花東縱谷，是享受森林浴、賞鳥賞花賞景的絕佳健行路線。

大農大富森林園區 秋冬繽紛楓紅

被中央山脈與海岸山脈包圍的大農大富平地森林園區，為臺灣首座平地森林園區。占地約1250公頃的大農大富平地森林園區，擁有豐富的自然生態，一年四季皆有不同風采，園區內更設有北環、南環自行車道，讓來訪遊客能夠邊騎單車邊吸收芬多精，幸運時還可以看見環頸雉出來覓食，聽著蟲鳴鳥叫，愜意騎車享受森林浴。尤其，每到秋冬之際，南環自行車道還會染上繽紛色彩，車道兩旁的杜英、楓香、青楓等，逐漸由綠轉黃再變紅，吸引許多人前來賞楓拍照。在南環自行車道上騎單車，傾聽楓葉沙沙聲響，抬頭欣賞絢麗的楓林，是大農大富專屬的秋冬浪漫。

玉富橫跨2板塊 每年會長高

長約10公里的「玉富自行車道」，為亞洲唯一、世界唯二橫跨2個板塊的自行車道。玉富自行車道前身為從玉里到富里的舊東線鐵道，因受到歐亞板塊與菲律賓海板塊擠壓的緣故，每年約長高2至3公分，臺鐵改線之後，這條舊鐵道改建為玉富自行車道，成為獨一無二會長高的自行車道。車道起點從玉里到富里的東里鐵馬驛站，沿途視野十分遼闊，兩旁伴隨著無垠的阡陌景觀，騎在舊鐵道改建的車道上，經過橫跨歐亞板塊與菲律賓海板塊的秀姑巒大橋，可體驗腳跨2個板塊的驚奇感。

大農大富平地森林園區為臺灣首座平地森林園區。（取自林務局網站）

玉富自行車道前身為從玉里到富里的舊東線鐵道。 （取自花東縱谷國家風景區網站）

秋冬之際，大農大富平地森林園區的南環自行車道會染上繽紛色彩，吸引許多人前來賞楓拍照。 （取自林業保育署網站）

大農大富平地森林園區內設有自行車道，讓來訪遊客能夠邊騎單車邊吸收芬多精。（縱管處提供）

鯉魚潭位於壽豐鄉池南村鯉魚山腳下，因東傍鯉魚山而得名。（取自花東縱谷國家風景區網站）

玉富自行車道橫跨歐亞板塊與菲律賓海板塊。（取自縱管處臉書粉絲專頁）

鯉魚潭環潭自行車道適合全年齡層，不需要極佳的體力就可以輕鬆騎完全程。（取自花東縱谷國家風景區網站）

單車騎乘安全小叮嚀