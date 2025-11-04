單車環台圓夢團隊不倒騎士到 花蓮縣長徐榛蔚親自迎接

花蓮縣長徐榛蔚及衛生局長朱家祥親自迎接，勇敢抗癌勇士、不倒騎士。(花蓮縣衛生局提供)

記者林中行／花蓮報導

不倒騎士單車環台圓夢團隊四日抵達花蓮縣衛生局，由花蓮縣長徐榛蔚及花蓮縣衛生局長朱家祥親自迎接，歡迎勇敢的抗癌勇士、不倒騎士。

花蓮縣衛生局表示，「不倒騎士」是一群每年於十一月為生命騎行 一千一百公里單車環台的抗癌勇士，突破自身、家庭及社會的種種障礙，用毅力與決心完成單車環台的圓夢騎行。

他們用生命影響生命，回饋社會的關懷。不倒騎士千里騎行公益活動，期望更多的抗癌勇士、家屬及群眾親身體驗「運動抗癌」的益處，呼籲大眾支持與鼓勵的力量關懷癌友。

徐榛蔚表示，感謝抗癌勇士們不辭辛勞、遠道而來，花蓮縣用晴天、熱情，以及全台最新鮮清淨的空氣歡迎勇士們。她表示，花蓮縣近年時有天災，但就跟永遠都勇往直前的不倒騎士們一樣，花蓮會更加勇敢、堅持做對的事，如同克服癌症一樣渡過每個難關。

台灣抗癌協會創會理事長吳興傳表示，他已經連續十三年參加活動未曾缺席，更是發下豪語：不只十年、二十年，他要身體力行帶領癌友們環台至少五十年，每一次都會伴隨心路歷程跟生命體悟。

吳興傳指出，每日一身汗，醫生不用看，即是今年活動的主視覺標語『運動抗癌，癌症不來』。」他要告訴更多癌友，生病不可怕，只要勇於接受並挑戰病魔，見證自己活過的痕跡，讓大家知道適度的運動和積極態度正面迎向生活每一天。

花蓮縣衛生局指出，癌症並非絕症，只要定期篩檢早期發現、及時治療，保持規律運動、均衡飲食、良好作息，遠離癌症的威脅。花蓮縣提供鄉親免費癌症篩檢，服務包含口腔癌、肺癌、乳癌、子宮頸癌、大腸癌，歡迎共同守護自己與家人的健康。