單車環台圓夢團隊不倒騎士抵花蓮 縣長親迎
不倒騎士單車環台圓夢團隊於十一月四日抵達花蓮縣衛生局，由徐榛蔚縣長及朱家祥局長親自迎接，歡迎勇敢的抗癌勇士、不倒騎士（見圖）。
「不倒騎士」是一群每年於十一月為生命騎行1100公里單車環台的抗癌勇士，突破自身、家庭及社會的種種障礙，用毅力與決心完成單車環台的圓夢騎行。用生命來影響生命，回饋社會的關懷。不倒騎士千里騎行公益活動，期望更多的抗癌勇士、家屬及群眾親身體驗「運動抗癌」的益處，呼籲大眾支持與鼓勵的力量關懷癌友。
徐榛蔚縣長表示，感謝抗癌勇士們不辭辛勞、遠道而來，花蓮縣用晴天、熱情，以及全台最新鮮清淨的空氣歡迎勇士們，借用王委員的話『不倒騎士們一直都是從從容容、游刃有餘，只要倚靠不倒騎士們，就不會匆匆忙忙、連滾帶爬』。花蓮縣近年時有天災，但就跟永遠都勇往直前的不倒騎士們一樣，花蓮會更加勇敢、堅持做對的事，如同克服癌症一樣渡過每個難關。為鼓勵大家積極參與運動，台灣抗癌協會特別舉辦單車環台活動，期望透過運動讓癌友放鬆心情，享受騎乘的樂趣。藉由運動建立更緊密的支持網絡。透過陪伴，能夠為癌友帶來更多的勇氣與希望，讓癌友們在復原的道路上不孤單。
台灣抗癌協會創會理事長吳興傳已經連續十三年參加活動未曾缺席，更是發下豪語：不只十年、二十年，他要身體力行帶領癌友們環台至少五十年，每一次的到來都會伴隨心路歷程跟生命體悟，吳創會理事長分享：每日一身汗，醫生不用看，即是今年活動的主視覺標語『運動抗癌，癌症不來』。」他要告訴更多癌友，生病不可怕，只要勇於接受並挑戰病魔，見證自己活過的痕跡，讓大家知道適度的運動和積極正面態度生活每一天。
癌友游女士分享，第一次參加台灣抗癌協會單車環台，去年確診乳癌，確診當下是無法用言語形容的震驚，心想我恐怕要很快地跟這個世界說再見，因為我認為這不應該是我這三十多歲的年紀會遇到、會發生的。
對罹患癌症的我而言，未來會怎麼樣很難說，只能建構新的生活作息。生命也是在遇見乳癌後開始轉彎。化療期間參與醫院裡的乳癌病友團體，學習相關知識，認識病友，讓自己不覺得孤單。老天爺要我學習和疾病相處，讓我有機會見識到生命即使轉了一個彎，也可以創造出無限的可能性。我會努力過好當下的生活，因為我認為人生在世，就要努力的活著，直到最後一刻來臨為止。
花蓮縣衛生局提醒，癌症並非絕症，定期篩檢早期發現、及時治療，保持規律運動、均衡飲食、良好作息，遠離癌症的威脅。縣內醫療院所及各鄉鎮市衛生所，提供免費癌症篩檢，服務包含口腔癌、肺癌、乳癌、子宮頸癌、大腸癌，並結合健康諮詢，相關篩檢服務資訊，可洽各鄉鎮市衛生所，或撥衛生局癌症篩檢專線03-8236523，共同守護自己與家人的健康。
